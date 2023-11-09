Фермеры в гневе: в Средиземноморском регионе преступники воруют оливки

By Euronews

Производители оливкового масла считают, что проблемой в ближайшие месяцы будут не только высокие цены, но и недостаточное количество масла для удовлетворения потребительского спроса.

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Преступники в Средиземноморском регионе воруют оливки, взламывают склады и вырубают деревья, чтобы заполучить плоды, цена которых с 2019 года выросла в три раза. В Греции, Италии и Испании участились также случаи мошенничества с бухгалтерскими документами и подделки масла.

Все чаще банды используют бензопилы, чтобы отпиливать ветки с оливками или вырубать деревья в неохраняемых рощах.

Нилос Папахристу, фермер:"Они (грабители) ищут сильно нагруженные ветки и срезают их. Таким образом, они не только воруют наши оливки, но и наносят дереву серьезный вред. Потребуется четыре-пять лет, чтобы оно вернулось к нормальному росту. Это трагедия, то, что они делают".

Доходит то того, что фермеры начинают раньше собирать оливки и соглашаются на меньшую урожайность, чтобы избежать долгосрочного ущерба. Именно так поступают в этом хозяйстве, недалеко от Афин.

Христос Бекас, фермер:"В прошлом году из 3,7 килограмма оливок можно было получить килограмм масла. Теперь на килограмм масла пойдет около 10 килограммов оливок. Из моих 600 килограммов оливок я получу 60 килограммов масла. В прошлом году у меня было 180 килограммов".

После десятилетий роста мировой рынок оливкового масла был подорван почти двухлетней засухой. Мировой спрос на оливковое масло остается высоким.

Фермеры считают, что проблемой в ближайшие месяцы будут не только высокие цены, но и недостаточное производство масла для удовлетворения потребительского спроса.