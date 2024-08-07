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Израиль готовится к возможному удару Ирана

Хайфа, Израиль
Хайфа, Израиль Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Иран и его союзники угрожают Израилю. Насколько эффективен противоракетный щит еврейского государства? На этот вопрос ответил Арье Герцог, бывший директор агентства по противоракетной обороне страны.

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Израиль готовится к возможному удару со стороны Ирана и исламистской группировки "Хезболлах", обещавших отомстить за гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании. В его смерти Тегеран обвиняет Израиль. Последний не подтверждает и не отрицает свою причастность.

Журналист: "Есть ли у вас в доме комната безопасности?"

Жительница Тель-Авива: "У меня нет, но есть убежище рядом с домом. В случае тревоги, городской совет откроет убежище. Тогда мы пойдем туда и будем надеяться, что оно нас защитит от бомб".

Житель Тель-Авива: "Во-первых будем надеяться, что ничего не случится. А если нет, то пойдем в бомбоубежище, которое находится неподалеку".

Насколько эффективен противоракетный щит Израиля? На этот вопрос ответил бывший директор агентства по противоракетной обороне страны.

Арье Герцог, экс-директор агентства по ПРО: "Конечно, нет ни одной системы вооружения, которая была бы эффективной на 100%. Я думаю, что наличие более одного эшелона означает, что у вас больше возможностей для перехвата. Но время от времени может случиться промах, и угроза попадет в цель, а это очень опасно".

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