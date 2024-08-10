By Euronews и AP

В результате израильских авиаударов в городе Хан-Юнис погибли более 100 палестинцев, сообщил Минздав Газы. В тот же день был убит активист ХАМАС на юге Ливана.

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В результате авиаудара Израиля по школе в Газе погибли более 100 человек, ещё десятки ранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти сектора Газа, подконтрольного группировке ХАМАС, которая признана террористической в США и ЕС.

Израиль признал удар по зданию школы, заявив, что в нём находился командный центр ХАМАС. Ответственность за гибель беженцев Израиль возложил на группировку, обвинив её в использовании школ и жилых кварталов в качестве своих баз.

Удар стал самым смертоносным за десять месяцев острой фазы борьбы Израиля с ХАМАС, отмечает Associated Press. Как утверждает агентство, в школе находились палестинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Очевидцы сообщают, что удар был нанесён без предупреждения перед восходом солнца, когда люди совершали утренний намаз.

Другой удар пришелся по палаткам с перемещенными лицами в Маваси - районе, который израильские военные объявили гуманитарной зоной. В результате этого удара погиб журналист телеканала "Аль-Акса", управляемого ХАМАС, и еще пять человек.

Третий авиаудар был нанесен по автомобилю в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ сообщает об обнаружении еще нескольких крупных туннелей, которые использовали террористические группы для хранения и доставки оружия.

Тысячи людей покинули город в четверг, неся с собой предметы первой необходимости.

Это уже как минимум третий раз, когда израильские войска начали крупное вторжение в Хан-Юнис - город, где, по словам израильских властей, может находиться Яхья Синвар, новый лидер ХАМАС и идеолог теракта 7 октября.

Большая часть города превратилась в руины.

Израиль заявил, что его цель - уничтожить ХАМАС после нападения 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и еще 250 были похищены.

В результате израильской кампании в Газе погибло более 39 600 палестинцев и более 91 700 получили ранения. Такие данные представляет Минздрав анклава, подконтрольный ХАМАС, не делающий различия между боевиками и мирным населением.

Более 1,9 миллиона человек из 2,3 миллиона довоенной Газы покинули свои дома и неоднократно бежали через всю территорию, спасаясь от наступательных операций.

Также в пятницу израильский беспилотник ударил по автомобилю на юге Ливана, где находился высокопоставленный член ХАМАС Самер аль-Хадж., по данным государственных СМИ.

Национальное агентство новостей сообщило, что удар был нанесен по южному въезду в портовый город Сидон, недалеко от одной из дорог, ведущих к крупнейшему в Ливане лагерю беженцев Эйн-эль-Хильве.

За последние месяцы несколько высокопоставленных членов ХАМАС были убиты в Ливане в результате авиаударов, ответственность за которые возлагается на Израиль. На прошлой неделе шиитское радикальное движение "Хезболла" заявила, что от рук израильтян погиб военный чин и командир Фуад Шукр в Бейруте.

В январе самый высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане, Салех Арури, был убит в Бейруте в результате авиаудара , в котором также обвинили Израиль.

В Израиле ожидают массированной атаки со стороны Ливана. В то же время "Хезболла" постоянно запускает ракеты по северным районам еврейского государства. Ранее удар пришелся по школьному стадиону в друзской деревне, жертвами которого стали 12 детей.