Иран предупредил Египет о закрытии на три часа своего воздушного пространства

By Euronews

Израиль предполагает, что полномасштабный удар может нанести ливанская "Хезболла"

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Египетским авиакомпаниям было приказано избегать воздушного пространства Ирана в течение трех часов в четверг после сообщения из Тегерана о военных учениях, заявило Министерство гражданской авиации Египта.

Предупреждение прозвучало на фоне роста напряженности в регионе после убийства лидера палестинского террористического движения ХАМАС в Тегеране на прошлой неделе.

Как сообщается, запрет на полеты в иранском воздушном пространстве действовал в течение трех часов - с 4:30 до 7:30 утра в четверг. Предупреждение Ирана также распространялся на три часа в среду, добавили в египетском министерстве.

В беседе с информационным агентством ISNA глава иранского международного аэропорта в Тегеране Саид Чаландари опроверг сообщения о запрете на вход в воздушное пространство западной части Ирана, хотя неясно, относится ли это ко всей стране.

Израиль ожидает нападения со стороны Ирана и его союзников в связи с убийством в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также высокопоставленного командира шиитского радикального движения "Хезболла" в Бейруте.

По сообщениям СМИ, израильские официальные лица все больше верят в то, что в ближайшие дни именно "Хезболла", а не Иран, первой предпримет крупномасштабную атаку на Израиль. В то время как Тегеран, возможно, пересмотрит свои угрозы масштабного наступления.

Ссылаясь на два источника, знакомых с разведданными по этому вопросу, CNN сообщила, что "Хезболла", похоже, все больше настроена действовать против Израиля "независимо" от ожидаемого иранского ответа на недавние убийства Шукра в Бейруте и Хании в Тегеране.

И Иран, и ХАМАС обвиняют Израиль во взрыве, в результате которого погиб Хания, но Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.