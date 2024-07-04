"Хезболлах" атакует Израиль: группировка выпустила по базам ЦАХАЛ более 200 ракет

By Euronews

Ливанская группировка "Хезболлах" заявила, что выпустила более 200 ракет и дронов по нескольким военным базам в Израиле в ответ на удар, в результате которого погиб один из ее командиров.

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Атака группировки "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, стала одной из самых масштабных в многомесячном конфликте на ливано-израильской границе.

Представители "Хезболлах" заявили, что выпустили по базам ЦАХАЛ 200 ракет и множество дронов, начиненных взрывчаткой.

В нескольких районах на севере Израиля объявляли воздушную тревогу. Зафиксированы прямые попадания, есть пострадавшие, пишут местные СМИ.

В группировке назвали эту атаку ответом на израильский авиаудар, в результате которого 3 июля погиб один из ее лидеров.

Израильские военные подтвердили факт атаки с территории соседней страны.

Несколько ракет и дронов были перехвачены. ЦАХАЛ ответил на нападение ударами по объектам "Хезболлах" в Южном Ливане.