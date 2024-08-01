By Euronews

По данным СМИ, иранский лидер уже приказал нанести удар по Израилю

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Израиль ожидают «тяжёлые дни», но страна готова противостоять любой угрозе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он выступил впервые после убийства Исмаила Хании и последовавших за этим жёстких выступлений ряда ближневосточных политиков. Так, СМИ сообщают о том, что духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи приказал нанести по Израилю удар.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Впереди нас ждут тяжёлые дни. После атаки в Бейруте угрозы звучат со всех сторон. Мы готовы к любому сценарию и будем всеми силами решительно противостоять любой угрозе. Израиль заставит поплатиться за любую агрессию против нас на любом фронте».

По данным израильских СМИ, дипломатам еврейского государства по всему миру уже указано ещё больше повысить уровень безопасности и избегать массовых мероприятий.

Мировое сообщество призывает стороны отказаться от агрессивной риторики.

Представитель Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что удары в Бейруте и Тегеране лишь подрывают те усилия, которые «должны быть направлены на прекращение огня в Газе, освобождение израильских заложников, поставки гуманитарной помощи и деэскалацию в Ливане».

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил свою обеспокоенность тем, что Ближний Восток может погрузиться в открытую войну.