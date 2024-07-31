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Жизнь и смерть Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС

Исмаил Хания
Исмаил Хания Авторское право Adel Hana/AP
Авторское право Adel Hana/AP
By یورونیوز فارسی
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на фарси

Глава политбюро организации ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате авиаудара по его резиденции в столице Ирана Тегеране в среду, 31 июля. Последние годы он руководил группировкой из Катара.

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62-летний Исмаил Хания на протяжении десятилетий считался одним из главных лиц в ХАМАС. В последние годы он руководил политбюро группировки, находясь в Катаре.

Когда он начал свою политическую карьеру и какую роль играл в руководстве ХАМАС?

Исмаил Хания родился 29 января 1963 года в лагере беженцев «Аль-Шати» в секторе Газа. Карьеру в ХАМАС он начал с тесного сотрудничества с основателем группировки шейхом Ахмедом Ясином и вступил в полувоенную организацию во время первой интифады в конце 80-х годов.

Он несколько раз попадал в тюрьму за участие в интифаде, а затем покинул сектор Газа. За годы своей деятельности он становился одним из лидеров ХАМАС.

Хания по прозвищу «Абу аль-Абд» стал членом секретной группы «коллективного руководства» группировки в 2004 году после убийства Израилем шейха Ахмеда Ясина и Абдель Азиза Рантиси, двух предыдущих лидеров ХАМАС.

Основатель ХАМАС шейх Ахмед Ясин
Основатель ХАМАС шейх Ахмед ЯсинАР

В 2006 году он стал премьер-министром Палестинской автономии после победы ХАМАС на выборах и с тех пор оставался в центре внимания.

В 2017 году он сменил Халеда Машаля на посту главы политического бюро ХАМАС, но вскоре после этого был включен США в список международных террористов. Администрация Дональда Трампа заявила, что эта мера была направлена на то, чтобы лишить его доступа к международным финансовым ресурсам.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли по меньшей мере 1 200 человек и более двухсот были захвачены в заложники, Хания принимал участие в непрямых переговорах с Израилем со стороны группировки.

Исмаил Хания
Исмаил ХанияАР

Израильские власти не раз обвиняли его в срыве мирных переговоров и отсутствии прогресса в процессе освобождения заложников.

Хания занимал руководящую должность в группировке, но при этом подвергался внутренней критике. Например, известно было о разногласиях между Ханией и военным лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром относительно подхода к переговорам о прекращении огня и военной стратегии.

Действия Хании на посту главы политбюро ХАМАС порой критиковались членами организации, в частности за отсутствие связи между его решениями и реальным положением дел на местах, в том что касается войны с Израилем.

Хания возглавил политбюро ХАМАС в 2017 году
Хания возглавил политбюро ХАМАС в 2017 годуАР

В конце марта израильская полиция арестовала одну из его сестёр по подозрению в связях с членами движения, а через несколько дней трое его сыновей и четверо внуков погибли в результате израильских авиаударов.

30 июля Хания прибыл в Тегеран, где встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

По мнению экспертов по Ближнему Востоку, смерть Хании - серьезный удар по ХАМАС в то время, когда обстановка в регионе лишь обостряется. После гибели лидера группировки возникают серьезные вопросы о будущем переговоров между Израилем и ХАМАС.

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