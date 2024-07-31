Лидер ХАМАС Хания убит в Тегеране

By Euronews

ХАМАС и КСИР подтвердили смерть Хании в результате израильского удара

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Корпус стражей исламской революции Ирана заявил в среду, что лидер радикальной исламистской организации ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он приехал для участия в церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС подтвердили, что Хания был убит в результате израильского удара и назвали это "серьезной эскалацией, которая не достигнет своих целей". Был убит также охранник Хании.

В Израиле пока не комментировали произошедшее.

Хания покинул сектор Газа в 2019 году и жил в изгнании в Катаре. Главным лидером ХАМАС в Газе является Яхья Синвар, который руководил атакой 7 октября.

Напряженность в регионе возросла после ракетного обстрела в субботу вечером друзского города Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей и подростков.

7 октября палестино-израильский конфликт разгорелся с новой силой, когда боевики ХАМАС ворвались через границу в Израиль, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 250 заложников. Около половины этих заложников были освобождены в обмен на палестинских заключенных.

Несмотря на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), призывающую к немедленному прекращению огня и международное осуждение, Израиль продолжает операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По данным медицинских работников Газы, более 40 000 палестинцев, были убиты и около 84 700 ранены в результате израильской операции. В Минздраве анклава не разделяют погибших на мирных жителей и боевиков, в Изриале заявляют, что значительная часть погибших являются оперативниками ХАМАС.

Во многих районах сектора Газа доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам по-прежнему очень затруднен.