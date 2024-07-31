Удар Израиля по Бейруту: "Эта кровь не будет пролита напрасно"

By Euronews и AP

Израиль утверждает, что в результате удара по ливанской столице погиб высокопоставленный командир "Хезболлах" Фуад Шукр.

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Ливан, Ирак, Иран, а также ХАМАС и хуситы осудили удар Израиля по Бейруту, назвав его "серьезной угрозой стабильности в регионе".

Целью ЦАХАЛ был высокопоставленный командир «Хезболлах» Фуад Шукр, предположительно ответственный за смертоносный обстрел поселка на Голанских высотах.

В "Хезболлах" пока не подтвердили его смерть, но заявили, что "эта кровь не будет пролита напрасно".

Зиад Макари, и.о. министра информации Ливана, заявил, что бомбардировка "является нападением на инициативы доброй воли, усилия по умиротворению, направленные на спокойствие и взаимопонимание".

Израиль заявил, что в результате удара во вторник был убит высокопоставленный командир "Хезболлах", который стоял за ракетным обстрелом, убившим 12 детй и подростков на контролируемых Израилем Голанских высотах в выходные. "Хезболлах" выступила с редким отрицанием своей причастности к нападению.

Удар в Бейруте пришелся на многоквартирный дом в районе Харет Хрейк. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате инцидента погибли четыре человека и 74 получили ранения.

Ливанское государственное Национальное агентство новостей сообщило, что удар был нанесен с помощью беспилотника, который выпустил три ракеты.

Харет Хрейк - это многолюдный городской квартал, где "Хезболла" проводит политические операции и операции по обеспечению безопасности, а также множество небольших магазинов и жилых домов.

Аббас Алаа Эддин, местный житель, сказал: "Я живу в здании позади этого. Примерно в 7:45 или 7:40 был нанесен удар, но не с самолета. Это была ракета с беспилотника. Как видите, здесь полно жителей. Это трусливый поступок, акт убожества и мерзости".

Люди осматривают поврежденные автомобили в южном пригороде Бейрута, Ливан, вторник, 30 июля 2024 года. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

На протяжении последних 10 месяцев "Хезболлах" и Израиль почти ежедневно обмениваются ударами на фоне войны в Газе, но ранее конфликт оставался на низком уровне, который вряд ли мог перерасти в полномасштабную войну.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не сразу опубликовал заявление, но через несколько минут после удара прислал фотографию премьер-министра с советником по национальной безопасности и другими официальными лицами.

Этот удар стал вторым в Бейруте в этом году, когда в январе в результате авиаудара Израиля был убит высокопоставленный представитель ХАМАС Салех Арури.

Этот удар стал первым ударом Израиля по Бейруту со времен 34-дневной войны между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году.

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт в своем заявлении сказала, что "глубоко обеспокоена" ударом и призвала к "спокойствию".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Израиль "имеет право защищаться от террористической организации", имея в виду "Хезболлах", но добавила: "Мы по-прежнему должны работать над дипломатическим решением, чтобы положить конец этим атакам, и мы будем продолжать эту работу".