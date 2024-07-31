Израиль заявил, что в результате удара по Бейруту убит командир "Хезболлах"

By Euronews

В густонаселенном районе Бейрута погибли три человека, более 70 пострадали.

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В результате израильского удара в южном пригорода Бейрута погибли три человека, включая женщину, 74 человека получили ранения.

Израиль заявляет, что убит главный военный командир радикального шиитского движения "Хезболлах" Фуад Шукр, ответственный за ракетный обстрел поселка друзов на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 детей и подростков.

Шукр также разыскивался Соединенными Штатами за его роль в бомбардировке казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 году.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил:

"Продолжающаяся агрессия и жестокие атаки "Хезболлах" втягивают народ Ливана и весь Ближний Восток в более широкую эскалацию. В то время как мы предпочитаем разрешать военные действия без более широкой войны, Армия обороны Израиля полностью готова к любому сценарию".

Правительство Ливана осудило израильский удар, заявив, что он был нанесен в нескольких метрах от одной из крупнейших больниц в Бейруте. Повреждены несколько зданий.

Харет-Хрейк — густонаселенный городской район, где располагаются операционные центры "Хезболлах", но который также полон небольших магазинов и многоквартирных домов.

Фуад Шукур был правой рукой Хасана Насраллы, лидера "Хезболлах", и его советником в планировании и руководстве атаками и операциями.

В "Хезболлах" заявили, что пока не обнаружили тело Шукра.