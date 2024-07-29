ОИ - 2024: Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля

By Euronews

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в матче второго круга на Олимпиаде в Париже. Джокович победил со счётом 6:1, 6:4

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Вторая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче второго круга летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. 14-кратный победитель открытого чемпионата Франции попрощался с олимпийским турниром в одиночном разряде и удостоился оваций от вставших на ноги зрителей.

Этот матч, скорее всего, станет последней встречей на корте двух спортсменов, которые играли друг против друга раз 60 за всю карьеру.

На обоих вместе в общей сложности приходится 46 выигранных титулов Большого шлема, в том числе 17 на Открытом чемпионате Франции.

Впереди у Рафаэля Надаля парный турнир с Карлосом Алькарасом. А Новак Джокович сыграет в третьем круге.

Но в то время как Надаль может похвастаться двумя золотыми олимпийскими медалями, Джокович пока не одержал ни одной победы на Олимпиалдах.