Рафаэль Надаль: чемпион вопреки

Ни травма ноги, грозящая завершением карьеры, ни перенесенный всего за месяц до Australian Open ковид - не смогли остановить Рафаэля Надаля от завоевания рекордного 21 трофея Большого шлема.

В отсутствии своих главных соперников Новака Джоковича и Роджера Федерера вторая за карьеру победа в Австралии не далась испанцу легко.

Россиянин Даниил Медведев по ходу финала вел по сетам 2:0, но Надалю удалось не только отыграться, но и взять решающую пятую партию.

Мою радость невозможно описать, для меня просто невероятно обладать этим трофеем. Я очень старался на протяжении всей своей карьеры здесь, в Австралии. И это был, наверное, самый неожиданный год для завоевания этого красивого трофея еще раз. Я очень счастлив Рафаэль Надаль победитель Australian Open 2022

Поздравляя Надаля с победой швейцарец Роджер Федерер, все еще восстанавливающийся после травмы, написал:

"Еще несколько месяцев назад мы шутили, что оба на костылях. Но это невероятно. Никогда нельзя недооценивать великого чемпиона".

Не попавший на Australian Open по бюрократическим причинам Новак Джокович также восхитился потрясающим боевым духом испанца, но и не забыл отметить игру Даниила Медведева в финале.

Воскресный финал длился 5 часов и 24 минуты, став вторым по протяженности за историю турниров Большого шлема. Но и в 2012-м там же в Мельбурн-парке не обошлось без Надаля. Его противостояние с Новаком Джоковичем длилось на 30 минут больше, но удача оказалась на стороне серба.