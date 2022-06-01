Рафаэль Надаль одолел Новака Джоковича на "Ролан Гаррос"Комментарии
Euronews
Улыбка на лице Рафаэля Надаля по окончании четвертьфинального поединка открытого чемпионата Франции по теннису.
И все потому, что испанец одолел одного из главных своих конкурентов - серба Новака Джоковича, действующего победителя "Ролан Гаррос".
Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) после более 4 часов напряженного противостояния.
Таким образом у испанца в личных встречах 29 побед против 30 у Джоковича.
Теперь Надаль на пути к своему 21-му Большому шлему и 14-й победе на Открытом чемпионате Франции.
В полуфинале испанец сыграет с выступающим за Германию Александром Зверевым.
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