Рафаэль Надаль одолел Новака Джоковича на "Ролан Гаррос"

Улыбка на лице Рафаэля Надаля по окончании четвертьфинального поединка открытого чемпионата Франции по теннису.

И все потому, что испанец одолел одного из главных своих конкурентов - серба Новака Джоковича, действующего победителя "Ролан Гаррос".

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) после более 4 часов напряженного противостояния.

Таким образом у испанца в личных встречах 29 побед против 30 у Джоковича.

Теперь Надаль на пути к своему 21-му Большому шлему и 14-й победе на Открытом чемпионате Франции.

В полуфинале испанец сыграет с выступающим за Германию Александром Зверевым.

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