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Борьба за президентскую номинацию: Харрис выступила с первой речью

Первое публичное выступление Камалы Харрис после того, как Джо Байден отказался продолжать свою предвыборную кампанию.
Первое публичное выступление Камалы Харрис после того, как Джо Байден отказался продолжать свою предвыборную кампанию. Авторское право AP Photo/Susan Walsh
Авторское право AP Photo/Susan Walsh
By Alexander Kazakevich
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Вице-президент США появилась на публичном мероприятии в Белом доме, впервые после снятия Джо Байдена с выборов. По сообщениям СМИ, соратники Харрис обзвонили уже сотни делегатов съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце, с призывом поддержать её кандидатуру.

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"Наследие Джо Байдена, то, что было достигнуто за последние три года, не имеет аналогов в современной истории", – заявила Камала Харрис на мероприятии в Белом доме в честь команд-победительниц Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Это стало её первым публичным выступлением после того, как Байден выбыл из предвыборной гонки, предложив соратникам поддержать кандидатуру своего вице-президента.

Чтобы получить официальную номинацию, Харрис необходимо заручиться поддержкой делегатов Демократической партии. Выдвижение всего за 4 месяца до выборов может стать самым поздним в электоральной истории США.

На данный момент, как сообщают американские СМИ, Камала Харрис собрала почти 50 миллионов долларов в виде пожертвований на свою кампанию. Её поддержали несколько высокопоставленных чиновников-демократов, в том числе шесть губернаторов.

Так, Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана, которую ряд обозревателей рассматривали в качестве потенциального кандидата в президенты или вице-президенты, заявила, что станет сопредседателем штаба Харрис.

Как сообщает CNN, лидеры демократов в Конгрессе официально одобрят выдвижение вице-президента в ближайшие часы.

По информации Reuters, политические союзники Харрис сделали сотни звонков от её имени, призывая делегатов съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце, поддержать её кандидатуру.

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