Борьба за президентскую номинацию: Харрис выступила с первой речью

Вице-президент США появилась на публичном мероприятии в Белом доме, впервые после снятия Джо Байдена с выборов. По сообщениям СМИ, соратники Харрис обзвонили уже сотни делегатов съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце, с призывом поддержать её кандидатуру.

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"Наследие Джо Байдена, то, что было достигнуто за последние три года, не имеет аналогов в современной истории", – заявила Камала Харрис на мероприятии в Белом доме в честь команд-победительниц Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Это стало её первым публичным выступлением после того, как Байден выбыл из предвыборной гонки, предложив соратникам поддержать кандидатуру своего вице-президента.

Чтобы получить официальную номинацию, Харрис необходимо заручиться поддержкой делегатов Демократической партии. Выдвижение всего за 4 месяца до выборов может стать самым поздним в электоральной истории США.

На данный момент, как сообщают американские СМИ, Камала Харрис собрала почти 50 миллионов долларов в виде пожертвований на свою кампанию. Её поддержали несколько высокопоставленных чиновников-демократов, в том числе шесть губернаторов.

Так, Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана, которую ряд обозревателей рассматривали в качестве потенциального кандидата в президенты или вице-президенты, заявила, что станет сопредседателем штаба Харрис.

Как сообщает CNN, лидеры демократов в Конгрессе официально одобрят выдвижение вице-президента в ближайшие часы.

По информации Reuters, политические союзники Харрис сделали сотни звонков от её имени, призывая делегатов съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце, поддержать её кандидатуру.