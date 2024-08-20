Камала Харрис неожиданно выступила на открытии съезда демократов

Камала Харрис чествовала Джо Байдена в своём неожиданном выступлении на открытии съезда демократов США.

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Вице-президент США Камала Харрис выступила с незапланированным обращением на съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс). В своем выступлении она поблагодарила президента Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной гонке в ее пользу.

"Это будет замечательная неделя, - сказала Харрис. - И я хочу начать её с чествования нашего замечательного президента Джо Байдена. Джо, спасибо тебе за твое историческое лидерство, за твою пожизненную службу нашей стране и за все, что ты продолжишь делать".

Четыре недели назад Байден отказался от борьбы за переизбрание по состоянию здоровья, уступив дорогу своему заместителю Камале Харрис. Программная речь Харрис, призванная продемонстрировать политические цели нового претендента, ожидается 22 августа.

В тот же день к делегатам съезда обратилась и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. В 2016 году она стала первой в США женщиной-кандидатом на пост президента. Клинтон поддержала Харрис, которая должна быть официально утверждена кандидатом в президенты США от демократов на этом съезде. Она сказала, что Камала обладает характером, опытом и видением, необходимыми для руководства страной.

В день открытия Национального съезда Демократической партии в Чикаго также прошли в основном мирные акции протеста, чьи участники призывали положить конец войне в секторе Газа. Несколько демонстрантов были арестованы после того, как они прорвали ограждение, установленное полицией.