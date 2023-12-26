Турция наносит удары по северо-востоку Сирии

By euronews

Анкара обвиняет курдских боевиков в нападениях на турецкие военные базы

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Министерство обороны Турции сообщило в понедельник, что в результате ударов по северо-восточным районам Сирии было уничтожено не менее 26 боевиков.

По другим источникам информации, в результате турецких авиаударов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, в том числе две женщины. Фархад Шами, представитель возглавляемых курдами Сирийских демократических сил, сообщил об этом на сайте X (Twitter).

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании и анализирующая информацию соцсетей, сообщила, что еще 12 человек получили ранения.

Ранее Анкара обвинила боевиков, связанных с Курдской Рабочей партией, в нападении на военную базу на севере Ирака. Жертвами перестрелки стали, по данным Турции, шесть военнослужащих и шестеро погибли позже, в бою с курдскими военными формированиями.