Асад посетил Москву и снова поддержал вторжение РФ в Украину

Москва активизировала усилия по примирению Турции и Сирии и утверждению своего дипломатического веса, несмотря на изоляцию из-за Украины. Так обозреватели объясняют визит сирийского президента в российскую столицу.

Он совпал с 12-й годовщиной первых протестов против режима Башара Асада в 2011 году, жестокое подавление которых привело к гражданской войне, унёсшей жизни 500 000 сирийцев и лишившей крова несколько миллионов.

Официальной темой переговоров было восстановление Сирии после 12 лет конфликта. Владимир Путин также предложил Дамаску дополнительную помощь после недавнего землетрясения.

Мы, как настоящие друзья, стараемся вас поддержать. Как вы знаете, там были наши подразделения МЧС. Представители вооруженных сил, дислоцированных в Сирии, тоже вносят свой вклад в преодоление последствий землетрясения Владимир Путин президент России

Сирия - одно из немногих государств, поддержавших вторжение РФ в Украину. На встрече в Кремле Башар Асад подтвердил неизменную поддержку действий Москвы.

Я хотел бы воспользоваться возможностью моего визита в Россию, сразу после годовщины войны в Украине, и подтвердить позицию Сирии в отношении этой войны и против нового нацизма Башар аль-Асад президент Сирии

Перед переговорами с российским президентом Башар Асад возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Ради сближения Дамаска и Анкары Россия намерена организовать саммит с участием Асада и президента Турции Эрдогана при том, что карты на Ближнем Востоке оказались кардинально перетасованы после восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией при поддержке Пекина, отмечают наблюдатели.