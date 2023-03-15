Асад посетил Москву и снова поддержал вторжение РФ в Украину

Асад посетил Москву и снова поддержал вторжение РФ в УкраинуКомментарии
Москва активизировала усилия по примирению Турции и Сирии и утверждению своего дипломатического веса, несмотря на изоляцию из-за Украины. Так обозреватели объясняют визит сирийского президента в российскую столицу.
Он совпал с 12-й годовщиной первых протестов против режима Башара Асада в 2011 году, жестокое подавление которых привело к гражданской войне, унёсшей жизни 500 000 сирийцев и лишившей крова несколько миллионов.
Официальной темой переговоров было восстановление Сирии после 12 лет конфликта. Владимир Путин также предложил Дамаску дополнительную помощь после недавнего землетрясения.
Сирия - одно из немногих государств, поддержавших вторжение РФ в Украину. На встрече в Кремле Башар Асад подтвердил неизменную поддержку действий Москвы.
Перед переговорами с российским президентом Башар Асад возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.
Ради сближения Дамаска и Анкары Россия намерена организовать саммит с участием Асада и президента Турции Эрдогана при том, что карты на Ближнем Востоке оказались кардинально перетасованы после восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией при поддержке Пекина, отмечают наблюдатели.