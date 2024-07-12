EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Заместитель генсека НАТО: "Восстановление боеспособности ВС РФ осуществяется благодаря Китаю"

Архив: Мирча Джоанэ, экс-председатель румынского сената и заместитель генерального секретаря НАТО.
Архив: Мирча Джоанэ, экс-председатель румынского сената и заместитель генерального секретаря НАТО. Авторское право Jose Luis Magana/AP
Авторское право Jose Luis Magana/AP
By Euronews и EBU, AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Страны-члены НАТО считают Китай "решающим фактором" войны России против Украины. Об этом заявлено в итоговом коммюнике юбилейного саммита альянса, который завершился в Вашингтоне. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подтвердил это в интервью Euronews.

РЕКЛАМА

Лидеры НАТО уже давно выражают обеспокоенность политикой Китая и его растущей агрессивностью. Так, в итоговом тексте говорится, что китайские инвестиции и экспорт товаров двойного назначения восстанавливают оборонно-промышленный сектор РФ, что помогает её преодолеть западные санкции и увеличить производство оружия, которое затем используется в Украине. Китай также выступает против расширения присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявляя, что это наносит ущерб интересам Пекина и подрывает мир и стабильность в регионе.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью Euronews подтвердил, что Китай представляет угрозу для Европы.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: По нашим данным, восстановление боеспособности вооруженных сил России осуществляется через посредничество Китая. Таким образом, КНР - основной фактор, способствующий войне России против Украины. Мы видим, что в этом также участвуют Иран, Северная Корея, мы видим координацию между этими странами, Беларусью и рядом других.

Реальность такова, что агрессивность, по сути, подпитывает войну. Россия продолжает конфликт в Украине. Это означает, что Китай представляет угрозу для нашей безопасности. Они, конечно, создают проблемы во многих других местах. Но для нас, в условиях войны в Европе, Китай, Иран, Корея, которые так активно помогают России в ведении войны против Украины, действуют таким образом против европейской безопасности. Т.е. превращают Китай в партнера России. И НАТО относится к этому гораздо серьёзнее, чем раньше.

Шона Мюррей, Euronews: Китай отреагировал на эти высказывания, назвав их провокацией. К чему это приведёт?

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: Я должен сказать, что выбранные нами формулировки являются более чёткими, но в то же время осторожными. Мы не объявляем Китай врагом, нет. Но эта страна - серьёзный вызов европейской безопасности. И это факт, как и то, что партнёрство между Россией и Китаем не ограниченное, а углубляется и становится все более сложным. Как и с другими странами, такими как Иран и Северная Корея, что усугубляет проблемы. Конечно, вы видели, что это отражено в нашем заявлении и в итоговой декларации. Вы знаете, следуте избегать любых прямых действий со стороны НАТО, потому что мы являемся организацией по обеспечению безопасности.

Шона Мюррей, Euronews: Мы наблюдаем в Газе, как детям ампутируют руки и ноги без обезболивания, они умирают от голода... Десятки детей гибнут каждый день. Но никакой критики со стороны стран НАТО не звучит, несмотря на то, что в альянсе заявляют, что продвигают систему, основанную на правилах. Нет ли здесь двойных стандартов?

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: Альянс, по сути, не вовлечён в этот конфликт. Поэтому мы, как организация, относительно умеренны в своих высказываниях. Но мы видим, что все союзники обращаются к США, вплоть до тех, кто признаёт государство Палестину. По сути, они просят об одном: пусть эта война прекратится. Давайте наконец-то прекратим боевые действия, произведём обмен, вернём заложников и постараемся избежать эскалации на Ближнем Востоке, которая станет для нас ещё одной большой, очень большой проблемой.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

НАТО: Путин ошибается, ставя под сомнение приверженность альянса Украине

Остин и Столтенберг сверили часы накануне саммита НАТО

Рекордное число стран НАТО достигли целей по военным расходам

Китай Йенс Столтенберг Мирча Джоанэ НАТО мирный план Китая по Украине Вторжение России в Украину