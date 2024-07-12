By Euronews и EBU, AP

Страны-члены НАТО считают Китай "решающим фактором" войны России против Украины. Об этом заявлено в итоговом коммюнике юбилейного саммита альянса, который завершился в Вашингтоне. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подтвердил это в интервью Euronews.

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Лидеры НАТО уже давно выражают обеспокоенность политикой Китая и его растущей агрессивностью. Так, в итоговом тексте говорится, что китайские инвестиции и экспорт товаров двойного назначения восстанавливают оборонно-промышленный сектор РФ, что помогает её преодолеть западные санкции и увеличить производство оружия, которое затем используется в Украине. Китай также выступает против расширения присутствия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявляя, что это наносит ущерб интересам Пекина и подрывает мир и стабильность в регионе.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью Euronews подтвердил, что Китай представляет угрозу для Европы.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: По нашим данным, восстановление боеспособности вооруженных сил России осуществляется через посредничество Китая. Таким образом, КНР - основной фактор, способствующий войне России против Украины. Мы видим, что в этом также участвуют Иран, Северная Корея, мы видим координацию между этими странами, Беларусью и рядом других.

Реальность такова, что агрессивность, по сути, подпитывает войну. Россия продолжает конфликт в Украине. Это означает, что Китай представляет угрозу для нашей безопасности. Они, конечно, создают проблемы во многих других местах. Но для нас, в условиях войны в Европе, Китай, Иран, Корея, которые так активно помогают России в ведении войны против Украины, действуют таким образом против европейской безопасности. Т.е. превращают Китай в партнера России. И НАТО относится к этому гораздо серьёзнее, чем раньше.

Шона Мюррей, Euronews: Китай отреагировал на эти высказывания, назвав их провокацией. К чему это приведёт?

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: Я должен сказать, что выбранные нами формулировки являются более чёткими, но в то же время осторожными. Мы не объявляем Китай врагом, нет. Но эта страна - серьёзный вызов европейской безопасности. И это факт, как и то, что партнёрство между Россией и Китаем не ограниченное, а углубляется и становится все более сложным. Как и с другими странами, такими как Иран и Северная Корея, что усугубляет проблемы. Конечно, вы видели, что это отражено в нашем заявлении и в итоговой декларации. Вы знаете, следуте избегать любых прямых действий со стороны НАТО, потому что мы являемся организацией по обеспечению безопасности.

Шона Мюррей, Euronews: Мы наблюдаем в Газе, как детям ампутируют руки и ноги без обезболивания, они умирают от голода... Десятки детей гибнут каждый день. Но никакой критики со стороны стран НАТО не звучит, несмотря на то, что в альянсе заявляют, что продвигают систему, основанную на правилах. Нет ли здесь двойных стандартов?

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ: Альянс, по сути, не вовлечён в этот конфликт. Поэтому мы, как организация, относительно умеренны в своих высказываниях. Но мы видим, что все союзники обращаются к США, вплоть до тех, кто признаёт государство Палестину. По сути, они просят об одном: пусть эта война прекратится. Давайте наконец-то прекратим боевые действия, произведём обмен, вернём заложников и постараемся избежать эскалации на Ближнем Востоке, которая станет для нас ещё одной большой, очень большой проблемой.