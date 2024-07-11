В НАТО назвали Китай пособником России в ведении войны против Украины

By Euronews

Китай представляет системные вызовы евроатлантической безопасности. Об этом говорится в декларации саммита НАТО. Также союзники по альянсу назвали КНР ключевым пособником России в ведении войны против Украины.

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На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне впервые все 32 союзника по альянсу совместно назвали Китай ключевым пособником России в ведении войны против Украины. Об этом журналистам рассказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Как договорились сегодня союзники по НАТО в декларации нашего саммита, Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Поддержка Китая увеличивает угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности. Союзники четко заявили, что Китай не может способствовать крупнейшему конфликту в Европе в новейшей истории, не подвергая при этом негативному влиянию свои интересы и репутацию. Завтра союзники по НАТО встретятся с нашими четырьмя партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европейским Союзом, и мы продолжим углублять наше сотрудничество для решения общих проблем".

Пекин выступил против упоминания своей страны в документах НАТО в качестве угрозы и призывал альянс прекратить выдвигать необоснованные, как считают в Пекине, обвинения.