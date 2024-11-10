Нетаньяху о Трампе: "Мы сходимся во взглядах относительно иранской угрозы"

By Euronews

Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней уже трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом израильский премьер заявил в видеообращении, отметив, что позиции Трампа и его сбственная относительно иранской угрозы совпадают.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он и избранный президентом США Дональд Трамп придерживаются одной позиции относительно иранской угрозы. В своём видеобращении Нетаньяху рассказал, что уже трижды говорил с Трампом, охарактеризовав эти беседы как хорошие и важные, направленные на укрепление союза между двумя странами.

За последний год, с начала войны в секторе Газа Израиль и Иран обменялись ударами.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы продолжим защищать наше государство, наших граждан на всех аренах и от любой угрозы. В первую очередь от иранской угрозы. За последние несколько дней я трижды говорил с избранным президентом Дональдом Трампом. Это были очень хорошие и важные беседы. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США. Мы сходимся во взглядах (в отношении) иранской угрозы, всех ее компонентов и опасности, которую она представляет. Мы также видим большие возможности перед Израилем в области мира и его расширения, а также в других областях".

Нетаньяху также прокомментировал антисемитские нападения на израильских футбольных фанатов в четверг вечером после матча между приезжим клубом "Маккаби» из Тель-Авива и "Аяксом» из Амстердама в столице Нидерландов, где произошли столкновения.

Перед матчем сообщалось, что израильские футбольные фанаты порвали палестинский флаг, скандировали антиарабские лозунги и начали драки.