Дональд Трамп согласился баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он принял номинацию на съезде республиканцев в Милуоки и выступил с речью.

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Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев в последний день национального съезда партии в Милуоки. Он завершился речью Трампа, в которой призывы к единству сочетались с широкой популистской повесткой.

Трамп заявил о своём согласии вновь баллотироваться в президенты, подчеркнув, что сделает это для всей Америки, потому что "победа лишь половины Америки - это не победа".

Бывший глава Белого дома сделал ряд спорадических замечаний по поводу 20-летней войны в Афганистане, заявив, что перед уходом с поста президента он провел много переговоров с движением Талибан.

Особо отметил Трамп премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "крутым парнем". Орбан, поддержавший Трампа, - частый гость в его резиденции во Флориде. Он ближайший союзник России в ЕС и также в хороших отношениях с Китаем. Как и Трамп, Орбан борется против иммиграции и за ограничение прав ЛГБТ, его партия переписала конституцию страны, чтобы дать ей контроль над средствами массовой информации и судебной системой.

В своей речи кандидат республиканец процитировал Орбана: "Есть только один способ решить эту проблему. Вы должны вернуть президента Трампа. Россия его боялась. Китай его боялся. Весь мир был в мире".

Бурными аплодисментами встретили собравшиеся слова Трампа "Мы не допустим, чтобы мужчины играли в женский спорт" (ставшее модным у правых высказывание).

Коснулся экс-президент и своей фирменной темы – иммиграции, рассказав, что планирует начать крупнейшую, по его словам, операцию по депортации в американской истории. Миграцию в США он назвал "вторжением".

"Мы стали свалкой для остального мира, который смеется над нами. Они думают, что мы глупы", — сказал Трамп.

Он также повторил свое заявление о том, что две войны, которые сейчас ведутся в Европе и на Ближнем Востоке, "никогда бы не случились, если бы он был президентом", но не пояснил, как он остановит их. Бывший президент и его кандидат в вице-президенты ярые соронники протекционизма и намерены ограничить или полностью прекратить американскую помощь зарубежным странам.

О своём сопернике Джо Байдене он на этот раз упомянул всего дважды, не используя оскорбительных прозвищ. Этот неожиданный отход от типичного воинственного стиля ознаменовался примирительным заявлением: "Мы все сограждане".

Трамп призвал страну к объединению, а затем сказал, что лучший способ сделать это — прекратить против него уголовные дела со стороны демократов:

"Демократическая партия должна немедленно прекратить использовать систему правосудия в качестве оружия и клеймить своего политического оппонента врагом демократии. Тем более, что это неправда. Фактически, я тот, кто спасает демократию для народа нашей страны".

Два дела против Трампа связаны с его попыткой отменить свое поражение на выборах 2020 года.

78-летний бывший президент также заявил, что выжил в совершенном против него покушении пять дней назад потому, что Бог был на его стороне.

Между тем, бывший президент США Барак Обама выразил в частом порядке обеспокоенность по поводу кандидатуры Джо Байдена, ранее и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что демократы могут потерять возможность установить контроль над Палатой, если он не выйдет из гонки.

Предвыборный штаб Байдена однако настаивает на том, что не прорабатывает такого сценария, несмотря на настойчивые призывы и ряда конгрессменов демократов.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.