81-летний глава Белого дома, который всё последнее время заявлял, что продолжит кампанию, несмотря на давление, в итоге объявил, что выбывает из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис.

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Президент Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на фоне давления лидеров Демократической партии, которое усилилось после его провального выступления на дебатах в прошлом месяце. При этом, по словам главы государства, он доработает до конца своего срока.

"Хотя я был намерен добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны я должен снять свою кандидатуру и сосредоточиться исключительно на выполнении президентских обязанностей в течение оставшегося срока", – написал глава Белого дома на своей странице X.

Своё решение 81-летний президент принял на самоизоляции в своём доме в Делавэре после того, как он сдал положительный тест на COVID-19. Как сообщается, Байден обсуждал своё политическое будущее в узком кругу близких доверенных лиц и членов семьи.

Байден сказал, что обратится к нации позже на этой неделе, чтобы "рассказать подробнее" о своём решении. Белый дом подтвердил подлинность письма.

Харрис – новый кандидат демократов?

"Сегодня я хочу полностью поддержать Камалу [Харрис], чтобы она стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал Байден в отдельном посте на платформе X, используя свой личный аккаунт, а не "президентскую" страницу @potus.

По его словам, выбор Харрис в качестве вице-президента в 2020 году "был лучшим решением", которое он когда-либо принимал.

В комментарии по телефону для CNN Дональд Трамп назвал Джо Байдена "худшим президентом за всю историю нашей страны".

Кандидат от Республиканской партии добавил, что, по его мнению, Камалу Харрис будет "легче победить", хотя в тот момент ещё не было доподлинно известно, кого Байден прочит себе в преемники.

В собственной соцсети Truth Social миллиардер продолжил гневную тираду в адрес своего теперь уже бывшего соперника, заявив, в частности, что Байден "добрался до президентского кресла только благодаря лжи и фейкам". "Все вокруг, включая его врача и СМИ, знали, что он не годится в президенты", – написал он.

Официальный кандидат партии должен определиться на съезде в Чикаго 19-22 августа. Формально тот факт, что действующий президент поддержал Харрис не делает её автоматически кандидатом демократов – решение будут принимать 4700 делегатов. Однако с политической точки зрения слова Байдена, скорее всего, будут иметь большое значение.

Нерешёнными остаются вопросы логистики и финансирования предвыборной кампании нового кандидата.

Есть ли другие кандидаты?

Согласно конституции США, вице-президент становится президентом в случае смерти или недееспособности главы государства, но это не влияет на межпартийный процесс назначения кандидата во время избирательной кампании.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер рассматривались в качестве потенциальных сменщиков Байдена.

До сих пор они играли активную роль в кампании по переизбранию действующего главы Белого дома.