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"Харрис в президенты": после переименования штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований

Белый дом
Белый дом Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Харрис — лидер среди претендентов в кандидаты от Демпартии. Но официально его имя станет известно после съезда партии в Чикаго в августе

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"Несмотря на то, что моим намерением было добиваться переизбрания, я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны - чтобы я ушел в отставку", — так, обращаясь к американцам, объяснил свое решение выйти из президентской гонки Джо Байден за четыре месяца до выборов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в минувшие выходные американский лидер встретится со своими ближайшими советниками, чтобы предпринять "последнюю отчаянную попытку" спасти свою избирательную кампанию.

Вскоре после своего заявления Байден призвал в сети X выдвинуть Камалу Харрис, своего вице-президента, кандидатом от Демократической партии. Та в свою очередь поблагодарила его за выдающееся лидерство и пообещала победить, если получит номинацию от Демократической партии.

Первая женщина на посту вице-президента - наиболее вероятный претендент среди демократов на замену Байдену, а его предвыборный штаб уже переименован на "Харрис в президенты" и всего за сутки собрал 55 млн долларов пожертвований - это рекорд за последние 4 года.

Поддержку Харрис выразили несколько сенаторов-демократов, включая Элизабет Уоррен из Массачусетса и Марка Уорнера из Вирджинии.

Но это не означает, что она автоматически будет бороться с Дональдом Трампом на выборах в ноябре.

Более 4000 делегатов соберутся, чтобы выбрать кандидата в президенты на Национальном съезде партии в Чикаго в августе.

Выбывание Байдена из гонки не мог не прокомментировать Дональд Трамп, в своем аккаунте в социальной сети Truth, он написал, что его теперь уже бывший соперник никогда не был пригоден для работы в качестве президента, при этом назвав его "продажным" и осудив его деятельность в области иммиграции.

Призывы к 81-летнему Байдену отказаться от участия в выборах стали громче после провальных, по мнению экспертов, телевизионных дебатов с Трампом в июне.

Он с трудом опровергал часто ложные утверждения своего оппонента, давал бессвязные ответы и временами безучастно смотрел в пространство.

Союзники Байдена заявили, что он простудился, а сам Байден признался, что устал после путешествия. Но и в последующих публичных выступлениях он часто выглядел уставшим и растерянным.

Поэтому снятие кандидатуры Байдена для многих наблюдателей казалось логичным и ожидаемым.

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