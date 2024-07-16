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Джо Байден: "Я на коне!"

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Байден подтвердил своё участие в президентской гонке и анонсировал новые дебаты с Трампом в сентябре

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Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что не выходит из президентской гонки и готов провести дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь, но не раньше этой даты. При этом в интервью NBC он признал , что его призыв поместить Трампа "в центр мишени" был ошибкой.

На вопрос журналиста о том, нет ли у него желания провести дебаты уже в ближайшие недели, чтобы вернуться на коня, он ответил:

Я и так на коне. Где вы вообще были-то? Я провел 22 крупных мероприятия, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много всего было! Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я полностью дееспособен, что мне не нужны заметки, не нужен телесуфлёр. Я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я выстоял, когда тут был саммит НАТО, я стоял там целый час и отвечал на вопросы.
Джо Байден
президент Соединённых Штатов Америки

Сомнения о дееспособности Байдена стали нарастать после его теледебатов с Трампом. Он также попал в заголовки газет во время саммита НАТО, когда оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского Владимиром Путиным.

Байден примет участие в Национальной конвенции Демократической партии на этой неделе, чтобы убедить избирателей афроамериканцев и латиноамериканцев - ключевой избирательный блок демократов - что он может и должен остаться в Белом доме.

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