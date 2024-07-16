Джо Байден: "Я на коне!"

Байден подтвердил своё участие в президентской гонке и анонсировал новые дебаты с Трампом в сентябре
Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что не выходит из президентской гонки и готов провести дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь, но не раньше этой даты. При этом в интервью NBC он признал , что его призыв поместить Трампа "в центр мишени" был ошибкой.
На вопрос журналиста о том, нет ли у него желания провести дебаты уже в ближайшие недели, чтобы вернуться на коня, он ответил:
Сомнения о дееспособности Байдена стали нарастать после его теледебатов с Трампом. Он также попал в заголовки газет во время саммита НАТО, когда оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского Владимиром Путиным.
Байден примет участие в Национальной конвенции Демократической партии на этой неделе, чтобы убедить избирателей афроамериканцев и латиноамериканцев - ключевой избирательный блок демократов - что он может и должен остаться в Белом доме.