Минюст страны объявил, что подаст апелляцию на закрытие дела против Дональда Трампа по поводу ненадлежащего хранения секретных документов. Чуть раньше судья Эйлин Кэннон признала назначение специального прокурора Джека Смита, который предъявлял обвинения, неконституционным.

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Минюст страны объявил во вторник, что подаст апелляцию на закрытие дела против Дональда Трампа по поводу ненадлежащего хранения секретных документов. В ведомстве заявили: прекращение уголовного преследования "противоречит решениям всех предыдущих судебных инстанций о том, что генпрокурор по закону уполномочен назначать спецпрокурора".

За несколько часов до того Федеральный суд Южного округа штата Флорида прекратил уголовное дело. Судья Эйлин Кэннон приняла доводы защиты, признав назначение специального прокурора Джека Смита, который выдвигал обвинения против бывшего президента США, неконституционным.

Судья постановила, что генеральный прокурор Меррик Гарланд, доверивший Смиту в 2022 году надзор за связанными с Трампом расследованиями, не имел права "назначать федерального чиновника с такими прокурорскими полномочиями".

В прошлом году Трампа обвинили в незаконном изъятии из Белого дома секретных документов, касающихся национальной обороны и попытке утаить их от правительственных чиновников.

По версии следствия, он, покидая президентский пост в январе 2021-го после поражения на выборах, забрал больше сотни материалов, составлявщих гостайну, и хранил их у себя в поместье Мар-а-Лаго во Флориде и препятствовал их изъятию.

Трамп призвал закрыть и другие уголовные дела против него - о захвате Капитолия, попытке отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия и фальсификации деловой документации (о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс). По последнему он был признан виновным в мае этого года. Приговор ещё не был не оглашён.

Решение по апелляции минюста будет вынесено, как ожидается, уже после президентских выборов. В случае своего избрания, Трамп может рассчитывать на прекращение уголовного преследования.

Вердикт в пользу кандидата в президенты Соединённых Штатов от республиканцев был вынесен спустя несколько дней после того, как на него было совершено покушение. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании в субботу началась стрельба, Трамп получил ранение уха. Следствие установило личность стрелка - это 20-летний Томас Крукс, числившийся в базе избирателей штата как республиканец. Он был убит правоохранителями. Погиб ещё один человек - из числа присутствовавших на митинге сторонников Трампа.