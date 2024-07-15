Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США, Вэнс - кандидат в вице-президенты

By Euronews

Дональд Трамп на следующий день после потрясшего весь мир покушения выдвинут кандидатом в президенты США. Кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса

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Республиканская партия, как и ожидалось, в ходе национального съезда в Милуоки официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты на намеченных на 5 ноября президентских выборах в США. Он набрал более половины из 2400 голосов делегатов и формально объявит, что принимает эту миссию в четверг в своей речи, которая станет кульминацией партийного съезда.

Ранее Трамп сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

"После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претедентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо", - написал Трамп в Truth Social.

Действующий президент Джо Байден, комментируя эот выбор Трампа, написал, что Джей Ди Вэнса много говорит о рабочих людях, но на самом деле вместе с Трампом хочет повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь снижения налогов для богатых.

39 летний Вэнс, бывший военный, бизнесмен и успешный писатель, поддерживает жесткие меры в борьбе с нелегальной иммиграцией и экономический протекционизм. Последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений в Украину и скорейшее урегулирование конфликта.

Национальный съезд Республиканской партии США начал свою работу в Милуоки на следующий день после покушения на Трампа. Объявление кандидата в вице-президенты стало ключевым событием понедельника. Съезд, по итогам которого кандидатура Дональда Трампа будет утверждена окончательно, продлится до четверга.