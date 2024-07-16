Джеймс Дэвид Вэнс - в большой политике малоизвестная фигура. Но 39-летний республиканец уже зарекомендовал себя как ультраконсервативный политик, противник помощи Украине, сторонник протекционистских мер в экономике.

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Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом, на этот раз - в паре с Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Именно его бывший американский лидер выбрал кандидатом в вице-президенты США.

39-летний политик с прошлого года заседает в Сенате от штата Огайо. Его послужной список невелик. Но Вэнс успел зарекомендовать себя как убеждённый консерватор, часто доходящий в своих умозаключениях до крайностей.

Ещё в начале своей политической карьеры он прослыл ярым критиком самого Трампа. Выступал за общенациональный запрет абортов и прекращение помощи Киеву. Из чего политологи делают вывод о том, что Вэнс, в отличие от бывшего вице-президента США Майка Пенса, принадлежит к популистскому крылу Республиканской партии.

От "Трамп - никогда!", до ближайшего соратника

Джеймс Дэвид Вэнс родился и вырос в Мидлтауне, штат Огайо. Его отец ушёл из семьи, когда тот ещё был ребёнком, мать страдала от наркотической зависимости. Воспитанием занималась бабушка. Служил в морской пехоте, побывал в Ираке. Получил учёные степени в Университете штата Огайо и Йельской школе права. Успел поработать венчурным инвестором в Силиконовой долине.

Его имя страна узнала в 2016 году, когда вышла его автобиография "Деревенская элегия", ставшая бестселлером. В это время Трамп как раз впервые баллотировался на президентских выборах, которые в итоге выиграл.

Дональду Трампу-младшему очень понравилась книга Вэнса. Так завязалась их дружба.

На Национальном партийном съезде-2024 республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты Carolyn Kaster/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В 2016 году Вэнс относился к лагерю противников трампизма в стане республиканцев. Он активно критиковал лидера своей партии за проявления расизма и даже называл его "американским Гитлером". Но скоро его взгляды кардинально изменились. В 2022-ом, когда Вэнса избрали сенатором от Огайо, он превратился в надёжного союзника Трампа, полностью разделяющего его убеждения.

По словам президента института исследований "Фонд наследия" Кевина Робертса, голос Вэнса имел большое значение в определении программы консерваторов касательно отхода от интервенционистской внешней политики, свободной рыночной экономики, а также "американской культуры в целом".

Его считают политиком крайностей, однако от своих ультраконсервативных позиций ему не раз приходилось отступать.

Например, ещё в ходе кампании на выборах в Сенат он выступал за общенациональный запрет искусственного прерывания беременности, но затем смягчил свою позицию, когда большинство избирателей Огайо проголосовало против предложенной республиканцами поправки к конституции, потенциально облегчающей им запрет абортов в штате.

Аналитики, следившие за процессом отбора кандидатов в вице-президенты, говорили, что Вэнс привнесёт в предвыборную кампанию республиканцев навыки ведения дебатов и способность чётко формулировать видение Трампа.

Чарли Кирк, основатель консервативной активистской организации Turning Point USA, сказал, что в лагере желающих "Сделать Америку снова великой" Вэнс выглядит наиболее убедительным. И он может помочь Трампу получить поддержку в штатах, которые тот едва не потерял в 2020 году. К ним относятся Мичиган и Висконсин, которые в демографическом и экономическом планах, ценностным ориентациям электората родственны Огайо.

К чему готовиться Европе?

В Европе нарастает паника по поводу вполне вероятного второго президентства Трампа и его последствий для внешней политики США. А выбор Вэнса в качестве напарника только усилило беспокойство. Кандидат в вице-президенты прослыл самым ярым приверженцем изоляционизма и позиции "Америка прежде всего" среди республиканцев. Что может поставить под угрозу взаимоотношения Вашингтона с Брюсселем и не только.

Ранее в этом году именно усилиями Вэнса республиканцы чуть не сорвали принятие законопроекта об оказании помощи Украине. Когда их попытки не увенчались успехом, он повторил свою позицию, сказав: “Мы смогли достаточно ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может бесконечно выписывать пустые чеки”.

А до того он критиковал чрезмерную, по его мнению, зависимость Европы от США в вопросах военных инвестиций. В феврале Вэнс пояснил изданию Politico, почему Штаты должны ограничить поддержку Киеву. “У нас просто нет производственных мощностей, чтобы бесконечно поддерживать наземную войну в Восточной Европе. И я думаю, что лидеры должны чётко донести это до граждан своих стран. Как долго это будет продолжаться? Сколько это будет стоить? И, что немаловажно, как мы вообще должны производить оружие, необходимое для поддержки украинцев?”

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Эти слова были сказаны на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс не пошёл на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сказав: “Я не думал, что узнаю что-то новое”.

В апреле, выступая в Сенате, он раскритиковал НАТО и ЕС за то, что они “слишком мало” тратят на оборону.

“В течение трёх лет европейцы говорили нам, что Владимир Путин представляет для Европы экзистенциальную угрозу. И все эти три года они дейстовали вовсе не так, как если бы это было на самом деле”, - сказал он, упрекнув Германию за то, что та не тратила 2% своего ВВП на оборону - взнос, который договорились платить в общий бюджет страны-члены НАТО.

Во время своего президентства Трамп ввёл тарифы на импорт европейской стали и алюминия. Вэнс, вероятно, не отступит от заданного курса и поможет Трампу выполнить обещание защитить промышленность США "от нечестной конкуренции извне", если тот будет переизбран в ноябре.