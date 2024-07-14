Мировые лидеры осуждают попытку убийства Дональда Трампа

By euronews

В поддержку Трампа и с осуждением насилия выступили практически все ведущие американские и иностранные политики.

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От Австралии до Великобритании, от Китая до Украины - лидеры всего мира осудили попытку убийства бывшего американского президента и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал одним из первых, заявив, что он и его супруга "шокированы" очевидным нападением на президента Трампа и молится за его безопасность и скорейшее выздоровление.

Венгерский премьер Виктор Орбан написал в соцсети Х, что его мысли и молитвы в этом мрачный час с "президентом Трампом".

"Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим жертвой покушения. Шлю ему пожелания скорейшего выздоровления, - написал в соцсети Х президент Франции Эммануэль Макрон. - Погиб зритель, несколько ранены. Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа".

Премьер Словакии Роберт Фицо, сам переживший недавно покушении, обвинил в произошедшем политических оппонетов Трампа. "Сценарий под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие".

Scenár ako cez kopirák.Keby útočník na D. Trumpa vedel po slovensky, stačilo by mu prečítať denník N, Sme alebo... Posted by Robert Fico on Saturday, July 13, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал покушение на Трампа "ужасным преступлением, которое можно только осуждать".

"Насилие ни в одной форме и нигде совершенно не должно возобладать. Я уверен: Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем пострадавшим", - сказал Зеленский.

Покушение на Трампа осудили также, в числе прочих, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Молдавии Майя Санду.

"Сочувствие бывшему президенту Трампу" выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон назвал "чудом" то, что Дональд Трамп остался в живых после покушения. "Произнося слова благодарности за то, что он в безопасности, мы еще раз получаем напоминание о трагической хрупкости демократии перед лицом насилия и безрассудства. Наши мысли с президентом и семьей Трампа", - написал он.