Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании - в фотографиях
Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один посетитель погибли. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.
Бывшего президента, получившего огнестрельное ранение уха, увезли агенты Секретной службы. В его избирательном штабе позже заявили, что политик "в порядке", а вечером в субботу Трампа видели сходящим с трапа самолета в Нью-Джерси.
Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один из присутствовавших на мероприятии мертвы. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.
На нашей подборке фотографий запечатлены последствия стрельбы на предвыборном митинге Трампа.