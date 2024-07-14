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Бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу помогают сойти со сцены во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу,
Бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу помогают сойти со сцены во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу, Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании - в фотографиях

By euronews
Опубликовано
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Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один посетитель погибли. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.

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Бывшего президента, получившего огнестрельное ранение уха, увезли агенты Секретной службы. В его избирательном штабе позже заявили, что политик "в порядке", а вечером в субботу Трампа видели сходящим с трапа самолета в Нью-Джерси.

Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один из присутствовавших на мероприятии мертвы. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.

На нашей подборке фотографий запечатлены последствия стрельбы на предвыборном митинге Трампа.

Место проведения предвыборного митинга кандидата в президенты от Республиканской партии бывшего президента Дональда Трампа после эвакуации зрителей.
Место проведения предвыборного митинга кандидата в президенты от Республиканской партии бывшего президента Дональда Трампа после эвакуации зрителей.AP Photo
Уходя со сцены в окружении сотрудников Секретной службы, Дональд Трамп поднял в воздух сжатый кулак.
Уходя со сцены в окружении сотрудников Секретной службы, Дональд Трамп поднял в воздух сжатый кулак.AP Photo
На этом фото видно окровавленное ухо Трампа. Сам экс-президент, уходя, несколько раз прокричал Fight! Fight! Fight!
На этом фото видно окровавленное ухо Трампа. Сам экс-президент, уходя, несколько раз прокричал Fight! Fight! Fight!AP Photo
Сотрудники Секретной службы бросаются на сцену, чтобы прикрыть Дональда Трампа.
Сотрудники Секретной службы бросаются на сцену, чтобы прикрыть Дональда Трампа.AP Photo
Один из снайперов Секретной службы
Один из снайперов Секретной службыAP Photo
Участники митинга обнимаются после происшествия.
Участники митинга обнимаются после происшествия.AP Photo
Реакция людей во время стрельбы
Реакция людей во время стрельбыAP Photo
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