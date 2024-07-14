Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании - в фотографиях

Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один посетитель погибли. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.

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Бывшего президента, получившего огнестрельное ранение уха, увезли агенты Секретной службы. В его избирательном штабе позже заявили, что политик "в порядке", а вечером в субботу Трампа видели сходящим с трапа самолета в Нью-Джерси.

Местный прокурор подтвердил, что подозреваемый стрелок и по крайней мере один из присутствовавших на мероприятии мертвы. Секретная служба сообщила, что двое зрителей получили тяжелые ранения.

На нашей подборке фотографий запечатлены последствия стрельбы на предвыборном митинге Трампа.

Место проведения предвыборного митинга кандидата в президенты от Республиканской партии бывшего президента Дональда Трампа после эвакуации зрителей. AP Photo

Уходя со сцены в окружении сотрудников Секретной службы, Дональд Трамп поднял в воздух сжатый кулак. AP Photo

На этом фото видно окровавленное ухо Трампа. Сам экс-президент, уходя, несколько раз прокричал Fight! Fight! Fight! AP Photo

Сотрудники Секретной службы бросаются на сцену, чтобы прикрыть Дональда Трампа. AP Photo

Один из снайперов Секретной службы AP Photo

Участники митинга обнимаются после происшествия. AP Photo