Палестинцы эвакуируются из города Газа

By Euronews

Ранее ЦАХАЛ призвал всех гражданских покинуть город

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Мирные жители покидают город Газа, двигаясь в направлении на юг, в зоны, определённые израильскими войсками как безопасные. Ранее ЦАХАЛ призвал всех гражданских покинуть город, назвав столицу Сектора «зоной боевых действий». Военные утверждают, что боевики ХАМАС и их союзники перегруппировались в городе, бои в нескольких районах идут уже несколько дней.

На этом фоне в Дохе ожидается возобновление переговоров между представителями Катара, Израиля, США и Египта, в надежде достичь сделки о прекращении огня и освобождении заложников. Официальные лица в Вашингтоне выражали по этому поводу сдержанный оптимизм.

Американские СМИ, со ссылкой на свои источники, отмечают, что заключение сделки действительно может быть близко. При этом планируется, что в рамках послевоенного устройства Сектор Газа не будет передан ни под контроль Израиля, ни под контроль ХАМАС; вместо этого он окажется под управлением Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, при поддержке умеренных арабских стран.

В то же время ХАМАС уже заявил, что возобновление боевых действий в городе ставит под угрозу возможное заключение сделки. В ООН отметили, что «шокированы» решением Израиля возобновить боевые действия в столице Сектора, что вновь осложняет доставку гуманитарной помощи жителям.