ЦАХАЛ расширил операцию в городе Газа

By Euronews

Местные жители получили приказ об эвакуации.

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Израиль приказал эвакуировать ряд районов в городе Газа на севере сектора, откуда уже бежали тысячи палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок в первые дни войны после нападения ХАМАС.

В понедельник Армия обороны Израиля расширила операцию в Газе. В ЦАХАЛ заявили, что цель операции в понедельник — здание штаб-квартиры UNRWA (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), в котором, как утверждает израильская разведка, боевики ХАМАС и "Исламского джихада" хранили оружие, а также организовали камеры предварительного заключения и комнаты для допросов.

В ЦАХАЛ сообщили, что в районе Шуджайи обнаружены комплекс и штабы боевиков ХАМАС, расположенные в школах и клинике. В ходе обысков обнаружен и уничтожен объект по производству оружия, конфискованы десятки единиц оружия.

Палестинские источники сообщают об авиаударах в восточных и южных районах. Местные жители говорят об одной из самых интенсивных бомбардировок с октября.

По данным минздрава Газы, который находится под управлением ХАМАС, всего убиты уже свыше 38 190 человек, ранения получили около 88 тысяч человек. За последние сутки были убиты более 40 человек.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщает, силы безопасности Израиля за последние сутки задержали не менее 30 палестинцев на оккупированном Западном Берегу реки Иордан.

Боевые действия в секторе Газа усиливаются в тот момент, когда Израиль и ХАМАС, похоже, максимально приблизились к соглашению о прекращении огня, которое приостановило бы войну в обмен на освобождение десятков израильтян, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников. ХАМАС хочет, чтобы посредники "гарантировали", что переговоры завершатся соглашением о постоянном прекращении огня. Ожидается, что переговоры могут возобновиться на этой неделе.

Израиль отверг любую сделку, которая заставила бы его прекратить войну при сохранении структуры ХАМАС, это условие премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил в воскресенье.