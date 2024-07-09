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ХАМАС: операция Израиля в городе Газа может привести к срыву переговоров о прекращении огня

Жители Газы сообщают об авиаударах, артобстрелах и обстрелах из танковых орудий.
Жители Газы сообщают об авиаударах, артобстрелах и обстрелах из танковых орудий. Авторское право Victor R. Caivano/Copyright 2023 The AP All rights reserved
Авторское право Victor R. Caivano/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Израиль активизировал наступление в городе Газа. Лидер ХАМАС предупреждает: это ставит под угрозу переговоры о прекращении огня.

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Представители ХАМАС предупредили, что продвижение войск Израиля вглубь города Газы ставит под угрозу переговоры о прекращении огня.

Тысячи палестинцев были вынуждены покинуть город, где ЦАХАЛ ведёт бои против боевиков группировок ХАМАС и "Исламский джихад", которые по сведениям израильской разведки, перегруппировались там.

Жители сообщают об артобстрелах и обстрелах из танковых орудий, а также об авиаударах.

Израиль и ХАМАС впервые за несколько месяцев приблизились к заключению соглашения о прекращении огня, как сообщали многочисленные источники. Это стало возможным после того, как группировка отказалась от своего ключевого требования о завершении Израилем войны в анклаве в обмен на освобождение заложников.

Переговоры должны начаться в ближайшие дни в Дохе при посредничестве США, Катара и Египта.

Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания пригрозил, что израильское наступление в Газе будет иметь цитата "катастрофические последствия" для переговоров, и что за их провал "полную ответственность" будут нести премьер-министр Биньямин Нетаньяху и израильская армия.

Между тем, как сообщают в ООН, последнее распоряжение Израиля об эвакуации в городе Газа касаются более 60 школ, в которых укрывались перемещённые палестинцы, а также двух больниц и нескольких медпунктов.

Израиль утверждает, что террористы скрываются среди мирного населения, разворачивая свои базы и ударные пункты в школах, госпиталях и жилых домах.

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