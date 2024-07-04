Байден не отказывается от президентской гонки

Джо Байден отказывается выйти из президентской гонки и намерен продолжить борьбу за Белый дом. Мнения однопартийцев о его соответствии должности разделились.

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Джо Байден заявил, что не выйдет из президентской гонки 2024 года. Действующий глава Белого дома находится под растущим давлением после того, как на прошлой неделе он неудачно выступил в дебатах против Дональда Трампа.

Среди демократов, однопартийцев Байдена, мнения по этому вопросу разделились: треть их считает, что по старости и состоянию здоровья он не должен баллотироваться на переизбрание.

"Я запаниковала, - говорит эта девушка, признавшаяся, что всегда голосует за демократов. - Я лежу в постели по ночам и боюсь. Я не думаю, что Джо Байден — не лучший человек, который может баллотироваться на этих выборах. Я не знаю, кто будет лучшим. Но я не чувствую уверенности ч том, что Джо Байден сможет победить на этих выборах, и это меня очень пугает".

В среду в Байденом встретились 24 губернатора-демократа, которые заявили после беседы в презилентом, что он находится в добром здравии.

"Да, он может работать президентом. Он делал это три с половиной года в трудных обстоятельствах, прошёл через многое, через всё, что мы прошли. Никто из нас не отрицает, что в четверг вечером выступление было плохим. Но это не влияет на то, во что я верю. Он работает", - сказал Тим Вальц, губернатор Миннесоты.

По данным New York Times, Байден заявил своим близким сторонникам, что у него есть всего несколько дней, чтобы убедить членов партии и избирателей в своей пригодности к работе. Если он не сможет это сделать, его кандидатура может оказаться под угрозой.