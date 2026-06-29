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Перемещённые мигранты выстраиваются в очередь в пункте депортации в Дурбане, ЮАР, в среду, 17 июня 2026 года.
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Видео. Тысячи мигрантов выстраиваются в очереди на репатриацию в лагерях ЮАР

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Более 15 тысяч малавийцев возвращают из переполненных лагерей Дурбана, пока ЮАР ужесточает миграционные правила, а страны региона организуют их выезд.

Лагеря под Дурбаном переполнены тысячами мигрантов из Малави, которые, держа при себе вещи, ждут, пока автобусы подготовят к долгой дороге домой. Семьи, в том числе с детьми, выстраиваются в очереди, пока чиновники проверяют документы, а волонтёры раздают еду и воду.

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Лагеря возникли на фоне растущей напряжённости из‑за неофициального срока, к которому мигранты без документов должны покинуть ЮАР.

По данным властей, к репатриации уже оформлено более 15 000 граждан Малави, причём у многих нет действительных документов или на руках лишь просроченные паспорта. Условия в лагерях называют тяжёлыми: огромные толпы людей, мусор на территории и ограниченный доступ к основным услугам.

После недавних нападений на иностранцев меры безопасности были усилены, а несколько правительств в регионе организуют добровольное возвращение своих граждан.

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