Брюно Ретайо, радикальный голос французского правительства

РЕКЛАМА

Француз Брюно Ретайо - новичок в составе Евросовета. В четверг он впервые принял участие во встрече министров внутренних дел ЕС.

Прежде чем сделать первые шаги на европейской сцене, французский представитель сразу определил свою политическую позицию: он хочет большей твердости в вопросах миграционной политики. Ранее он сожалел о том, что референдум по иммиграции, которого требовало Национальное объединение, не смог быть организован во Франции.

По прибытии в Люксембург бывший председатель республиканцев в Сенате говорил о необходимости европейского сближения, чтобы защитить граждан "от миграционных потрясений".

По мнению политического аналитика Центра европейской политики Эрика Мориса, Брюно Ретайо соответствует политическим обещаниям, выполнение которых он должен обеспечить в рамках французского правительства меньшинства, и за которым постоянно маячит тень ультраправых.

По итогам досрочных парламентских выборов во Франции ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. На первое место вышел левый блок Новый народный фронт, опередивший президентский лагерь (Альянс за республику) и крайне правое Национальное объединение.

Республиканцы, возглавляемые премьер-министром и министром внутренних дел, получили 6% голосов. Таким образом, политическое выживание этой команды, опирающейся на президентский центр и христианских демократов, зависит от партий, не входящих в коалицию.

"Брюно Ретайо - это обещание, данное французским правым и крайне правым в плане дискурса, поскольку Брюно Ретайо довольно жестко относится к вопросам миграции", - объясняет аналитик.

Призвав к скорейшей реализации Европейского пакта об убежище и миграции, который был принят прошлой весной после нескольких лет трудных переговоров, Брюно Ретайо теперь призывает к его скорейшей или даже "заблаговременной" реализации.

Французский министр также хочет пересмотреть Директиву о возвращении, основной принцип которой заключается в возвращении всех нелегальных иммигрантов в страну их происхождения или транзита. Этот документ, принятый в 2008 году, также устанавливает продолжительность содержания под стражей и обращение с несовершеннолетними.

Кроме того, министр внутренних дел Франции "априори не исключает" решения о переводе мигрантов в центры за пределами Европейского союза по примеру соглашения между Италией и Албанией.

"Все инновационные решения должны быть использованы", - уверяет он.

Этот радикальный подход находит отклик во всей Европе. Ультраправые набирают силу на выборах в нескольких странах-членах ЕС, Германия вновь ввела контроль на своих сухопутных границах, Нидерланды реформируют свою политику предоставления убежища, а Венгрия в июне была оштрафована Судом ЕС на 200 миллионов евро по обвинению в "систематическом и преднамеренном уклонении" от европейской политики предоставления убежища.

"Возможно, Брюно Ретайо увидел в этом политическую возможность, - признает Эрик Морис. - Однако я думаю, что у него в основном национальное видение. Он также является человеком, который не очень хорошо известен на национальной политической сцене. Он был в Сенате, он был лидером правой группы в Сенате. Но ему нужно завоевать национальный политический авторитет. Ему нужно утвердить свою политическую идентичность. Я думаю, речь идет об активной позиции, чтобы обозначить свою политическую территорию в коалиции".

Брюно Ретайо также вызвал споры по поводу верховенства закона. Он считает, что этот принцип "не является ни неприкосновенным, ни священным", и это замечание было быстро перефразировано премьер-министром Франции Мишелем Барнье.

Однако эти выпады, похоже, покорили лидера суверенистов Венгрии. Виктор Орбан признался журналистам в Европейском парламенте в Страсбурге, что он "очень уважает" французского министра.