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"В этой гонке я дойду до конца": Байден обещает баллотироваться

Президент Джо Байден выступает в Крестовом зале Белого дома в понедельник, 1 июля 2024 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Президент Джо Байден выступает в Крестовом зале Белого дома в понедельник, 1 июля 2024 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В СМИ, со стороны общественности, даже в собственной партии - давление на Джо Байдена с целью заставить его отказаться от участия в выборах президента растёт.

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Джо Байден намерен продолжить борьбу за президентский пост и при этом победить. Об этом глава Белого дома заявил сотрудникам своего предвыборного штаба в среду, сообщают источники. И это - несмотря на нарастающие беспокойство и сомнения среди его однопартийцев. Причиной тому стало недавнее крайне неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом.

Оно вызвало ряд вопросов к 81-президенту США, главный из которых - позволяет ли его здоровье бороться с лидером республиканцев на предстоящих выборах.

"Я баллотируюсь. Я лидер Демократической партии. Никто меня не вытесняет", - приводит слова Джо Байдена один из его помощников.

В среду Байден неожиданно выступил на собрании Национального комитета демпартии со своим вице-президентом Камалой Харрис, подключившись по телефонной связи. Он обратился к присутствующим с речью, которую многие назвали воодушевляющей, - о важности выборов и победы над Трампом.

Встреча с членами штабов, законодателями, губернаторами из числа демократов - и всё это за один день. Как полагают некоторые аналитики, Байден пытается надавить на все возможные рычаги для того, чтобы спасти свою кампанию.

Президент понимает, что она под угрозой, и размышляет над тем, стоит ли продолжать предвыборную гонку, написало издание The New York Times, ссылаясь на неназванного "ключевого союзника" Байдена. Как говорится в статье газеты, Байден "в курсе, в каком тяжёлом политическом положении находится" и понимает, что все его грядущие публичные выступления должны пройти хорошо, чтобы общественность успокоилась, а шансы на продолжение гонки остались.

Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден на телебатах 28 июня
Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден на телебатах 28 июняGerald Herbert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Белый дом тут же опроверг эту информацию, назвав её "абсолютно ложной".

Ранее пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила журналистам: "Президент идет дальше. Он исполняет дальше свои обязанности президента. Он продолжает свою кампанию"

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