Российское ЛГБТК+ сообщество объединяется на фоне репрессий со стороны властей

By Euronews

Слежка и угроза тюремного заключения: Euronews поговорил с российскими квир-активистами, которые предпочли остаться в стране, несмотря на растущую враждебность к ЛГБТК+-сообществу

Соф, активист:"Мне пришлось научиться помогать людям, находящимся на совершенно разных стадиях отчаяния".

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В Санкт-Петербурге волонтер Центра-Т, получает поток отчаянных просьб о помощи. Электронные письма приходят от представителей российского транс-сообщества, переживающих неуверенность и страх. Парламент реализует закон полностью запрещающий трансгендерный переход, и вводящий ответственность для врачей, оказывающих медицинскую помощь трансгендерным людям.

Соф, активист: "Мы отвечаем на электронные письма каждый день, каждую неделю без выходных".

Центр-Т - группа, работа которой направлена на повышение уровня качества жизни трансгендерных людей в России. Центр помогает им получить медицинскую помощь, доступ к гормонам и даже безопасный маршрут выезда из страны.

Принятый в июле закон запрещает не только смену пола. Трансгендерам запретили усыновлять детей и быть их опекунами. Кроме того, власти смогут расторгнуть брак человека, ранее изменившего гендерный маркер в документах.

Ранее был принят закон о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ.

Алексей, активист ЛГБТК+:"Нам пришлось заморозить многие свои планы, проекты, связанные именно с региональным развитием, потому что у нас теперь есть этическое обязательство. Человек, который выступает открыто под брендом альянса, может быть признан иностранным агентом, и это влечет серьезные последствия".

По мнению Марии Архиповой, российской транс-активистки и юриста по правам человека, проживающей в настоящее время в Грузии, эти законы могут иметь гибельные последствия для ЛГБТК+ сообщества страны.

Мария Архипова, активист ЛГБТК+, юрист:“Люди оказываются в ситуации, когда их вынуждают заканчивать жизнь самоубийством. Кто-то будет вынужден бежать за границу”

Активисты, как Соф и Алексей, предпочитают оставаться в стране как можно дольше.

Алексей, активист ЛГБТК+:“Если встанет вопрос между тюрьмой и отъездом, конечно, уже тут выбираешь отъезд, но я постараюсь оставаться максимально долго. Потому что я вижу, что многие люди не могут уехать, а ЛГБТ сообщество нуждается в поддержке".

Ситуация за пределами России

В других странах также принимаются законы, ограничивающие возможность публичного выражения своей идентичности.

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В 2021 году в Венгрии был принят закон, запрещающий демонстрацию гомосексуальных материалов несовершеннолетним. В некоторых регионах Польши также предпринимаются попытки создания так называемых "зон, свободных от ЛГБТ".

В Уганде принятый в мае закон предусматривает смертную казнь в некоторых случаях за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах" или за сексуальные отношения с ВИЧ-инфицированными.

По мнению Грэма Рида, директора департамента по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров Human Rights Watch, между Россией и этими странами есть "общие черты".

"С одной стороны, это вопрос прав меньшинств, поскольку эти законы оказывают непропорционально большое влияние на ЛГБТК+ людей", - сказал Рид в интервью Euronews. При этом он добавил: "Это политический инструмент, направленный на достижение большой цели, и эта цель в корне антидемократична, п__отому что, хотя это направлено против конкретной группы меньшинств, последствия этого для прав человека гораздо шире и затронут права всех".