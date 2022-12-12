Эрик Сьотти возглавил "Республиканцев"

Депутат Национального собрания Франции и член совета южного французского департамента Приморские Альпы Эрик Сьотти избран новым председателем партии "Республиканцы". Он набрал в ходе внутрипартийного голосования более 50% голосов.

57-летний Сьотти активно выступает за ужесточение миграционного законодательства, а также поддерживает усиление мер по борьбе с преступностью.

Новый лидер "Республиканцев" – критик экономической программы президента Эммануэля Макрона.

В феврале Сьотти заявлял, что Украине не стоит вступать в НАТО, и призывал Россию уважать суверенитет соседней страны.

В последних интервью политик выступал за сохранение диалога с Москвой.

Главной задачей нового председателя "Республиканцев" станет возвращение партии былой популярности среди избирателей. На состоявшихся в начале года президентских выборах кандидат от республиканцев Валери Пекресс набрала в первом туре менее 5 % голосов.