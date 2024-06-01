Байден: ХАМАС больше не представляет угрозы для Израиля

By euronews

Президент США Джо Байден обнародовал новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. План предусматривает три этапа и предполагает уход Израиля с палестинской территории.

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Постоянное перемирие в секторе Газа и уход Израиля с палестинской территории. Таковы основные положение дорожной карты по прекращению огня в анклаве и освобождению израильских заложников, предложенной президентом США Джо Байденом.

План предусматривает три этапа. На первом, который должен продлиться шесть недель, предполагается полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа, освобождение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.

На этом же этапе палестинские мирные жители вернутся в свои дома во всех районах Газы, в том числе на севере, а гуманитарная помощь увеличится до 600 грузовиков ежедневно, заявил глава Белого дома.

На втором этапе, который предполагает окончательное прекращение боевых действий, будут освобождены оставшиеся заложники, а израильские военные покинут сектор Газа.

Наконец, на третьем этапе должно начаться масштабное восстановление Газы, и последние останки убитых израильских заложников будут возвращены их семьям, сказал Байден. Восстановление анклава будет проходить при поддержке США и международного сообщества и, предположительно, займет от трех до пяти лет.

В своем выступлении Байден заявил также, что ХАМАС больше не представляет серьезной угрозы для Израиля.

"Народ Израиля должен знать, что он может сделать это предложение без дальнейшего риска для собственной безопасности, потому что они опустошили силы ХАМАС в течение последних восьми месяцев. На данный момент ХАМАС больше не в состоянии осуществить подобное 7 октября", - заявил президент США.

Байден заявил, что дорожная карта была передана представителям ХАМАС через катарских посредников и призвал их принять предложение. Он также отметил, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. При этом отдельно подчеркивалось, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

После выступления Байдена офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустил заявление, в котором говорится, что Нетаньяху уполномочил переговорную группу представить ХАМАС условия новой сделки. При этом отмечается, что из заявления неясно, идет ли речь именно о той сделке, которую предложил Байден.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором положительно отреагировал на предложенную сделку, заявив, что готов "конструктивно" изучить любое предложение, основанное на окончательном прекращении боевых действий.

Положительная реакция на предложение Байдена о прекращении боевых действий прозвучала также в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в X, что он поддерживает усилия, направленные на "длительное прекращение огня и освобождение заложников, ведущее к окончательному прекращению боевых действий".

А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "искренне" согласна с этим предложением, назвав его "сбалансированным и реалистичным".

Непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и других стран неоднократно заходили в тупик, причем в отсутствии прогресса стороны обвиняли друг друга.

Выступление Байдена прошло на фоне подтверждения ЦАХАЛ того, что израильские военные в настоящее время действуют в центральных частях Рафаха в ходе продолжающейся операции в этом пограничном городе анклава, который в Израиле называют последним оплотом ХАМАС.

Это наступление вынудило около 900 000 палестинцев покинуть Рафах в поисках более безопасных районов в других частях Газы.

Региональный директор Всемирной продовольственной программы в Палестине Мэтью Холлингворт назвал это "ужасным опытом" для палестинцев, многие из которых уже несколько раз были вынуждены покинуть свои дома.

Минздрав Газы, контролируемый ХАМАС, сообщает, что общее число погибших в секторе Газа с 7 октября составляет 36 224 человека, при этом в ведомстве не делают различия между гражданскими лицами и боевиками.