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Папа римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договорится

Понтифик на воскресной мессе
Понтифик на воскресной мессе Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В воскресной проповеди он также напомнил собравшимся о войне в Украине.

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Папа римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников.

Он попросил срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе, поблагодарив Иорданию, которая проведет для конференцию по гуманитарной помощи на следующей неделе.

Понтифик выразил надежду, что обе стороны примут предложение о прекращении огня, хотя и признал, что переговоры идут нелегко.

Франциск также поприветствовал группу украинских паломников, сказав собравшимся, чтобы они не забывали о мучениках украинского народа.

Он упомянул Мьянму, попросив верующих не забывать молиться за мир в этой стране.

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