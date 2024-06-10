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Блинкен призывает лидеров Ближнего Востока оказать давление на ХАМАС

Блинкен в Тель-Авиве
Блинкен в Тель-Авиве Авторское право Jack Guez/AP
Авторское право Jack Guez/AP
By Euronews
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Глава американской дипломатии находится в очередном турне по странам региона.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал лидеров стран Ближнего Востока оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться прекращения огня в Газе. Глава американской дипломатии находится в очередном турне по странам региона.

Блинкен заявил, что ХАМАС — последняя сторона переговоров, которой необходимо принять трехэтапное предложение, включающее освобождение заложников и прекращение боевых действий, на что, по его словам, уже согласился Израиль.

Комментарии госсекретаря прозвучали после того, как минздрав Газы (находится под контролем ХАМАС) заявил, что сотни палестинцев были убиты и ранены в ходе израильского воздушного и наземного рейда, в результате которого были спасены четыре заложника, удерживаемые боевиками с 7 октября. Независимого подтверждения этим цифрам нет.

Между тем в Иране говорят о "внутреннем крахе" государства Израиль после отставки Бени Ганца, министра в военном кабинете страны, придерживающегося центристских взглядов.

В понедельник израильские военные заявил, что для проведения рейда в Нусейрате был задействован район вблизи построенного США гуманитарного пирса. В Пентагоне уточнили, что сам пирс не использовался.

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