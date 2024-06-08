ООН требует от йеменских хуситов немедленного освобождения своих сотрудников

By Euronews

По меньшей мере 11 работников ООН и гуманитарных организаций задержаны хуситами в Сане и других контролируемых ими городах

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Хуситы задержали 11 сотрудников Организации Объединенных Наций в Йемене за последние три дня. ООН требует их скорейшего освобождения, сообщает Reuters.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация очень обеспокоена развитием событий и стремится получить разъяснение от хуситов о причинах задержания своих местных сотрудников. Две женщины и девять мужчин работают в пяти разных агентствах ООН.

"Мы используем все существующие каналы, чтобы как можно быстрее гарантировать их безопасное и безусловное освобождение", - сказал Дюжаррик. Он добавил, что ООН также хотела бы получить доступ к сотрудникам.

В ходе серии рейдов вооруженные представители разведки хуситов задержали по меньшей мере девять сотрудников ООН, трех сотрудников финансируемой США продемократической группы Национальный демократический институт и трех сотрудников местной правозащитной группы, сообщали агентству Reuters в пятницу, 7 июня, официальные лица международно признанного правительства Йемена.

Известно, что сотрудники разведки повстанцев-хуситов, контролирующих столицу Сану и значительную часть севера Йемена, провели обыски в домах и офисах этих людей, конфисковав телефоны и компьютеры.

С середины ноября прошлого года связанные с Ираном хуситы неоднократно запускали беспилотники и ракеты по международному коммерческому судоходству в Красном море, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами и выступают против военной кампании Израиля в Секторе Газа. Международные силы во главе с США и Британией направили свои корабли в район и наносят удары по позициям радикалов.