В Красном море обстреляно греческое судно

By Euronews

Греческий балкер под флагом Маршалловых островов получил повреждения, но остаётся на ходу

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Грузовое судно под флагом Маршалловых островов, принадлежащее Греции, получило значительные повреждения в результате ракетного обстрела в Красном море.

Первое нападение на балкер Laax произошло во вторник у портового города Ходейда в южной части Красного моря, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. В результате попадания, как сообщается, судно стало набирать воду.

Вторая попадание отмечено во вторник вечером, уже в самом проливе.

За движением судна следят британские и американские силы в этом районе. По данным Центрального командования ВС США, Laax сохраняет ход и направляется в Фуджейру в ОАЭ.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял; суда в Красном море и Баб-эль-Мандебе периодически обстреливают йеменские повстанцы-хуситы. Их нападения заметно участились за последние месяцы, после начала войны в Газе, когда хуситы заявили, что готовы топить каждое судно, так или иначе связанное с Израилем.