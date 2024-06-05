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Австрия закрыла судоходство по Дунаю из-за наводнения

Наводнения в Европе
Наводнения в Европе Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Кнарик Хачатрян
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Наводнения в Австрии, Германии и Польше. Перекрыто судоходство по Дунаю. Затоплены дороги и дома.

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Все русло Дуная в Австрии закрыто для судоходства из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Дунай протекает по территории страны на протяжении более 350 километров.

Город Шердинг также страдает от слишком большого количества воды: её уровень уже достиг своего пика. Многие дороги закрыты, и городские власти обратились с призывом к согражданам избегать близости к реке. Эксперты ожидают, что ситуация вскоре улучшится.

Непрекращающиеся дожди в землях Бавария и Баден-Вюртемберг на юге Германии вызвали разлив нескольких рек, что привело к хаосу и гибели по меньшей мере 5 человек. Власти все еще ищут одного пропавшего без вести пожарного.

В городе Пассау спасатели ходят по затопленным улицам, оказывая помощь пострадавшим от наводнения.

Маркус Сёдер, глава баварского правительства, объявил, что земельные власти выделят не менее 100 млн евро в качестве финансовой помощи пострадавшим.

Не успела улучшиться ситуация в Германии, как соседняя Польша сообщила о сильных наводнениях на своей территории. В некоторых районах за считанные часы выпало более 50 мм осадков на квадратный метр. Особенно пострадал город Бельско-Бяла в Силезии. После сильных дождей с грозами затоплены многие дороги, дома и здания, а также железнодордные пути.

Пожарно-спасательная служба в Катовице сообщила, что её команды совершили уже сотни выездов, помогая откачивать воду.

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