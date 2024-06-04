Наводнения в Германии, Италии и Швейцарии: есть погибшие

By Euronews

На юге Германии из-за наводнений сложилась катастрофическая ситуация. В Швейцарии в ряде районов из берегов выходит река Аре. В Италии ищут туриста, которого смыло в реку потоком воды.

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Сразу несколько стран Центральной Европыстолкнулись с мощными наводнениями. На юге Германии ситуацию уже описывают как "катастрофическую", при этом пик паводка, по данным специалистов, придется насередину недели.

На местах работают сотрудникиаварийных служб, поддержку которым, в том числе, оказывают военные. Жертвами стихии стали по меньшей мере четыре человека. Экономический ущерб пока подсчитать невозможно.

Прогнозы синоптиков не утешают. Немецкая метеорологическая службапредупредила о сильных грозах с ливнями в центральной ивосточной частях Альп.

Рудерсберг, Германия Bernd Wei'brod/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В Швейцарии в ряде районов из берегов выходит река Аре, левый приток Рейна.Власти ожидают, что уровень воды в реке в ближайшие днипродолжит повышаться. Власти призвали граждан держаться вдали от водоемов.

В кантоне Тургау на северо-востоке страны, где протекают реки Ситтер и Гольдах,объявлено предупреждение о наводнении.

В Италии недалеко о города Удине трагедия разыгралась на глазах у спасателей.Трое туристов оказались в ловушке на песчаной косе в реке Натизоне.Они запросили помощь, но не смогли дотянуться до брошенной им веревки.Троицу смыло водой. Позже были найдены тела двух девушек. Поискимужчины продолжаются. В операции задействованы вертолеты и дроны.