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Бельгия готовится к тройным выборам

Восемь миллионов бюллетеней будут подготовлены для выборов 9 июня
Восемь миллионов бюллетеней будут подготовлены для выборов 9 июня Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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В июне граждане Бельгии примут участие в выборах депутатов федерального парламента, региональных заксобраний и Европейского парламента.

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В Бельгии в июне пройдут тройные выборы. 

В один и тот же день избиратели отправятся на участки для голосования, где выберут депутатов нового федерального парламента, региональных законодательных собраний и Европейского парламента.

Миллионы бумажных избирательных бюллетеней упаковываются и развозятся по всей стране.

"Мы надеемся, что и в будущем это будут бумажные бюллетени . Мы видели пример Нидерландов, где они вернулись к бумажному голосованию. Как и в  Валлонии, ведь многие люди боятся цифрового способа. Могут быть нарушения. Кроме того, это вопрос цены: работать с бумагой дешевле, чем организовывать электронное голосование", - говорит управляющий директор Inni Group Том Дешильдре. 

Выборы в Бельгии проходят каждые пять лет, уже в третий раз подряд они состоятся одновременно с европейскими. Во Фландрии фаворитами считаются фламандские националисты, во франкоязычной части страны, Валлонии, лидируют социал-демократы и ультралевые.

Выборы запланированы на 9 июня.

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