Мексика: на президентских выборах впервые побеждает женщина

Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум одерживает победу на выборах президента. Она станет первой женщиной на посту главы государства в 200-летней истории страны.

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В Мексике на президентских выборах побеждает Клаудия Шейнбаум, бывший мэр Мехико. За нее, по предварительным данным Национального избирательного института Мексики, проголосовали порядка 60% избирателей. Таким образом Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом Мекиски в 200-летней истории страны.

Уходящий с поста глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, наставник Шейнбаум, уже поздравил ее с победой. Сам он, согласно конституции, не мог переизбираться на второй шестилетний срок.

Шейнбаум - кандидат от правящей левой партии "Движение за национальное возрождение". Политик, в случае избрания, обещала сохранить на плаву государственную нефтяную компанию Pemex, долг которой составляет около 100 миллиардов долларов и расширить функции Национальной гвардии. Она также предложила избирать судей всенародным голосованием и создать дисциплинарный орган для наказания коррумпированных судей. Во время избирательной кампании Шейнбаум, как отметили аналитики, пыталась показать себя в качестве кандидата от народа. В социальных сетях она выкладывает фотографии, на которых обнимает людей.

Главной сопернице Шейнбаум, кандидату от оппозиционной коалиции правоцентристов Сочитль Гальвес, отдали голоса около 30% избирателей. Гальвес, представительница коренного народа отоми, обещала сделать Мексику более безопасной страной.

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI PAN y PRD a las elecciones mexicanas. Fernando Llano/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Хорхе Альварес Майнес, кандидат от партии "Гражданское движение" получил чуть более 10% голосов.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales mexicanas. Fernando Llano/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В ходе состоявшихся выборов мексиканцы также избирали депутатов в нижнюю палату Конгресса, сенаторов, губернаторов и мэра столицы.

Избирательная кампания в Мексике была омрачена волной политических убийств. Как пишет EL PAÍS México, жертвами стали 37 кандидатов на разные должности. Всего, по данным Laboratorio Electoral, за последний год на политиков было совершено более 320 нападений.