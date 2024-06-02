Демонстранты в Тель-Авиве требуют освобождение заложников, отставку Нетаньяху и новые выборы

By Euronews и AP

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу назвал постоянное прекращение огня в Газе "невыполнимой задачей" до тех пор, пока не будут выполнены изначальные условия Израиля.

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Около 120 тысяч человек, по данным организаторов, вышли в субботу вечером на антиправительственную демонстрацию в Тель-Авиве.

Собравшиеся потребовали от израильского правительства принять дорожную карту по прекращению огня и освобождению заложников, предложенную в пятницу президентом США Джо Байденом. Они также призвали к проведению новых выборов и отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Крупные демонстрации прошли и в других городах, в том числе в Иерусалиме, где митингующие собрались у резиденции президента.

В субботу Нетаньяху прокомментировал предложение Байдена, назвав постоянное прекращение огня в Газе "невыполнимой задачей" до тех пор, пока не будут выполнены изначальные условия Израиля по прекращению войны.

People protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and call for the release of hostages held in Gaza, June 1, 2024 Maya Alleruzzo/Copyright 2024 The AP All rights reserved

"Израиль не менял условия прекращения войны: уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю", - говорится в заявлении Офиса премьер-министра.

Позже два ультраправых министра из кабинета Нетаньяху - Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич - пригрозили выйти из правительственной коалиции в случае принятия предложения Байдена. Их партии контролируют в Кнессете 14 мест и без их поддержки у Нетаньяху не будет большинства.

В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид пообещал поддержать Нетаньяху в вопросе сделки с заложниками.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАЙДЕНА

Президент США Джо Байден предложил в пятницу дорожную карту по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который предполагал поэтапное достижение прекращения огня и уход Израиля с палестинской территории.

План предусматривает три этапа. На первом, который должен продлиться шесть недель, предполагается полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа, освобождение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.

На этом же этапе палестинские мирные жители вернутся в свои дома во всех районах Газы, в том числе на севере, а гуманитарная помощь увеличится до 600 грузовиков ежедневно, заявил глава Белого дома.

На втором этапе, который предполагает окончательное прекращение боевых действий, будут освобождены оставшиеся заложники, а израильские военные покинут сектор Газа.

Наконец, на третьем этапе должно начаться масштабное восстановление Газы, и последние останки убитых израильских заложников будут возвращены их семьям, сказал Байден. Восстановление анклава будет проходить при поддержке США и международного сообщества и, предположительно, займет от трех до пяти лет.

ХАМАС выпустил заявление, в котором положительно отреагировал на сделку, заявив, что готов "конструктивно взаимодействовать" с любым предложением, основанным на окончательном прекращении боевых действий.

Предложение поддержали и в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в X, что он поддерживает усилия, направленные на "длительное прекращение огня и освобождение заложников, ведущее к окончательному прекращению боевых действий". А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "искренне" согласна с этим предложением, назвав его "сбалансированным и реалистичным".

Displaced Palestinians inspect their tents destroyed by an Israeli strike west of Rafah, May 28, 2024 Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Между тем, израильская операция в Рафахе на юге Газы, который в ЦАХАЛ называют последним оплотом ХАМАС, продолжается.

Всемирная организация здравоохранения заявила в субботу, что в самом южном городе Газы практически не осталось медицинских служб.

По оценкам ООН, около 900 000 человек покинули Рафах в поисках более безопасных районов в других частях Газы.