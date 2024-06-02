Демонстранты в Тель-Авиве требуют освобождение заложников, отставку Нетаньяху и новые выборы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу назвал постоянное прекращение огня в Газе "невыполнимой задачей" до тех пор, пока не будут выполнены изначальные условия Израиля.
Около 120 тысяч человек, по данным организаторов, вышли в субботу вечером на антиправительственную демонстрацию в Тель-Авиве.
Собравшиеся потребовали от израильского правительства принять дорожную карту по прекращению огня и освобождению заложников, предложенную в пятницу президентом США Джо Байденом. Они также призвали к проведению новых выборов и отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Крупные демонстрации прошли и в других городах, в том числе в Иерусалиме, где митингующие собрались у резиденции президента.
В субботу Нетаньяху прокомментировал предложение Байдена, назвав постоянное прекращение огня в Газе "невыполнимой задачей" до тех пор, пока не будут выполнены изначальные условия Израиля по прекращению войны.
"Израиль не менял условия прекращения войны: уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю", - говорится в заявлении Офиса премьер-министра.
Позже два ультраправых министра из кабинета Нетаньяху - Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич - пригрозили выйти из правительственной коалиции в случае принятия предложения Байдена. Их партии контролируют в Кнессете 14 мест и без их поддержки у Нетаньяху не будет большинства.
В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид пообещал поддержать Нетаньяху в вопросе сделки с заложниками.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАЙДЕНА
Президент США Джо Байден предложил в пятницу дорожную карту по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который предполагал поэтапное достижение прекращения огня и уход Израиля с палестинской территории.
План предусматривает три этапа. На первом, который должен продлиться шесть недель, предполагается полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа, освобождение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.
На этом же этапе палестинские мирные жители вернутся в свои дома во всех районах Газы, в том числе на севере, а гуманитарная помощь увеличится до 600 грузовиков ежедневно, заявил глава Белого дома.
На втором этапе, который предполагает окончательное прекращение боевых действий, будут освобождены оставшиеся заложники, а израильские военные покинут сектор Газа.
Наконец, на третьем этапе должно начаться масштабное восстановление Газы, и последние останки убитых израильских заложников будут возвращены их семьям, сказал Байден. Восстановление анклава будет проходить при поддержке США и международного сообщества и, предположительно, займет от трех до пяти лет.
ХАМАС выпустил заявление, в котором положительно отреагировал на сделку, заявив, что готов "конструктивно взаимодействовать" с любым предложением, основанным на окончательном прекращении боевых действий.
Предложение поддержали и в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в X, что он поддерживает усилия, направленные на "длительное прекращение огня и освобождение заложников, ведущее к окончательному прекращению боевых действий". А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "искренне" согласна с этим предложением, назвав его "сбалансированным и реалистичным".
Между тем, израильская операция в Рафахе на юге Газы, который в ЦАХАЛ называют последним оплотом ХАМАС, продолжается.
Всемирная организация здравоохранения заявила в субботу, что в самом южном городе Газы практически не осталось медицинских служб.
По оценкам ООН, около 900 000 человек покинули Рафах в поисках более безопасных районов в других частях Газы.