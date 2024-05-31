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Израиль расширяет действия в центре Рафаха

Взрыв в Секторе Газа
Взрыв в Секторе Газа Авторское право AP / Abdel Kareem Hana
Авторское право AP / Abdel Kareem Hana
By Euronews
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ЦАХАЛ докладывает об уничтожении инфраструктуры ХАМАС в городе

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Израильские военные расширяют наступательные действия на юге Сектора Газа и всё активнее действуют в центре Рафаха. Представители ЦАХАЛа сообщили, что обнаружили там ракетные установки и туннели ХАМАС и уничтожили склад оружия и боеприпасов этой группировки.

Кроме того, в Израиле утверждают, что войска полностью контролируют границу Сектора с Египтом.

В то же время ЦАХАЛ сообщил, что завершил действия в Джебалии, на севере Сектора Газа — там ранее были найдены тела семи израильских заложников.

Палестинские источники сообщают о тяжёлых боях и непрекращающиеся обстрелах и авианалётах с израильской стороны. Так, в пятницу утром не менее десяти человек стали жертвами двух авиаударов в районе Рафаха.

В свою очередь, израильские СМИ отмечают, что на территории еврейского государства воздушную тревогу за минувшие сутки объявляли более 50 раз.

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