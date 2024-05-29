Qatar 365 побалует ваши вкусовые рецепторы, посетив Катарский международный кулинарный фестиваль и выставку, посвященную кофе.

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В Катаре проживает более 100 национальностей. В стране постоянно развивается гастрономическая сцена, отвечающая вкусам представителей самых разных культур. Команда Qatar 365 выяснила, что здесь доступно всё, что возбуждает ваши вкусовые рецепторы. Аадель Халим начал свое кулинарное путешествие на Катарском международном кулинарном фестивале. Ежегодное мероприятие подчеркивает важность еды для граждан и жителей Катара. Здесь более чем 100 стендов, где можно попробовать кухни со всего мира.

Среди приглашенных звезд мероприятия была шеф-повар Наджат Каанаш из Марокко. Ааделю довелось познакомиться с ее авангардным стилем приготовления блюд.

Пока Аадель пробирался по парку Аль-Бидда, его кулинарный тур буквально перешел на другой уровень. "Ужин в небе" – всё так и есть. Здесь можно отведать изысканную кухню на высоте 50 метров над уровнем земли. Паря в воздухе, обедающие наслаждаются уникальным видом на Доху.

Выставка "Growing Kopi, Drinking Kahwa" – это праздник кофе, организованный Национальным музеем Катара. Она демонстрирует богатую картину культурного обмена. Лайла Хумайра пришла к выводу, что кофе – это универсальный язык, который воспевает разнообразие и культурное единство. Выставка прослеживает путь этого любимого напитка от его эфиопских корней много веков назад до его принятия и адаптации в таких странах, как Индонезия и Катар.